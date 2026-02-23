Barca thắng đậm Levante, chiếm ngôi đầu của Real Madrid

{title}
Chiến thắng áp đảo trước Levante giúp Barca giành trọn 3 điểm, qua đó giành lại ngôi đầu bảng La Liga từ tay Real Madrid.
Barca giành lại ngôi đầu La Liga sau trận thắng 3-0 trước Levante
Thất bại bất ngờ của Real Madrid trước Osasuna đã mở ra cơ hội không thể tốt hơn để Barca giành lại vị trí dẫn đầu ở La Liga và HLV Hansi Flick cùng các học trò đã không lỡ thời cơ.
Ngay phút thứ 4, Marc Bernal băng vào đệm bóng cận thành sau quả căng ngang của Eric Garcia, đưa Barca vươn lên dẫn bàn. Bàn thắng sớm đã giúp đội chủ sân Camp Nou tiếp tục duy trì thế trận vượt trội trước đối thủ.
Hàng tiền vệ Barca dễ dàng kiểm soát tuyến giữa, gây sức ép thường trực lên Levante. Đến phút 32, cách biệt được nhân đôi cho đội chủ nhà với pha lập công của Frenkie de Jong. Với lợi thế dẫn trước 2 bàn, Barca bước vào hiệp 2 khá ung dung. Dù không đẩy cao tốc độ trận đấu tấn công như trước nhưng đội chủ nhà vẫn tạo được thế trận thuận lợi trước đối thủ.
Chiến thắng 3-0 cho Barca được ấn định ở phút 81 khi Fermin Lopez tung cú dứt điểm từ xa đưa bóng đập cột dọc nẩy vào lưới. Người kiến tạo để Lopez ghi bàn ở tình huống này là Lamine Yamal.
Ba điểm giành được trước Levante đưa Barca vượt qua Real Madrid để chiếm lại ngôi đầu bảng La Liga. Cuộc đua vô địch giữa đôi bên hứa hẹn sẽ trở nên nóng bỏng trong phần còn lại của mùa giải.
