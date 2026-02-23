5 thay đổi của Carrick giúp Man Utd khởi sắc

Những điều chỉnh chiến thuật của HLV tạm quyền Michael Carrick - từ khôi phục bản sắc tấn công, trao tự do cho Bruno Fernandes đến củng cố hàng thủ - giúp Man Utd dần ổn định và khởi sắc rõ rệt.

Khôi phục bản sắc. CĐV Man Utd luôn mong chờ thứ bóng đá tấn công trực diện từng làm nên thương hiệu dưới thời Alex Ferguson. Và Michael Carrick - người từng thi đấu dưới trướng HLV huyền thoại người Scotland - đang từng bước đưa đội bóng trở lại quỹ đạo đó.

So với 20 trận của cựu HLV trưởng Ruben Amorim mùa này, 5 trận đầu của Carrick chứng kiến Man Utd gần như tăng gấp đôi số pha tấn công trực diện, nhiều hơn 50% các tình huống phản công nhanh mỗi trận và thực hiện thêm 21 đường chuyền vào một phần ba cuối sân tính trung bình mỗi 90 phút.

Từ đó, “Quỷ Đỏ” tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt hơn, dứt điểm trúng đích nhiều hơn và đoạt bóng ở vị trí cao trên sân với trung bình 8,4 lần mỗi trận, so với 7,2 dưới thời Amorim.

Những thay đổi đó giúp khôi phục phần nào khí thế tại Old Trafford, thể hiện qua ba chiến thắng sân nhà trước Man City, Fulham và Tottenham, đồng thời mang lại chuỗi trận bất bại kể từ khi Carrick nắm quyền.

Đưa Fernandes trở lại vai trò số 10. Một trong những điều chỉnh quan trọng giúp lối chơi của Man Utd trở nên thanh thoát hơn là cách Carrick khai thác tối đa khả năng của đội trưởng Bruno Fernandes.

Ngay sau khi tiếp quản đội bóng, Carrick đưa tiền vệ người Bồ Đào Nha khỏi vai trò lùi sâu cố định trong hệ thống 3-4-2-1 của Ruben Amorim, đẩy anh lên chơi ngay phía sau tiền đạo và trao nhiều tự do sáng tạo hơn.

"Bruno có thể tạo ra những khoảnh khắc khác biệt. Cậu ấy thông minh và sự tự do đó rất phù hợp, vì Bruno có tư duy bóng đá thiên bẩm", Carrick nói trên TNT Sports với cựu tiền vệ Owen Hargreaves.

Carrick cũng giảm bớt yêu cầu phòng ngự với Fernandes, để phần lớn trách nhiệm đánh chặn cho Casemiro và Kobbie Mainoo. "Tôi hiểu rõ kỹ năng và điểm mạnh của Bruno. Cậu ấy sáng tạo, vì thế hãy để cậu ấy sáng tạo ở những vị trí phù hợp", nhà cầm quân người Anh nói thêm.

Điều chỉnh chiến thuật này mang lại hiệu quả tức thì. Fernandes góp dấu giày vào 5 bàn trong năm trận đầu dưới thời Carrick, gồm một bàn trong trận thắng Tottenham và 4 kiến tạo.

Trao lại niềm tin cho Mainoo. Khác biệt lớn khác so với cách làm của Ruben Amorim là việc Carrick đưa Kobbie Mainoo trở lại đội hình xuất phát - quyết định mang lại hiệu quả trên nhiều phương diện.

Dưới thời Amorim, Mainoo chưa có trận đá chính nào mùa này. Tuy nhiên, tiền vệ 20 tuổi đã xuất phát cả 5 trận từ khi Carrick nắm quyền.

Sự trở lại của anh không chỉ đáp ứng mong mỏi của người hâm mộ, mà còn tái kết nối đội một với lò đào tạo trứ danh của CLB, đồng thời tăng thêm khả năng kiểm soát và luân chuyển bóng ở trung tuyến. Mainoo cũng trở thành điểm khởi phát quan trọng trong những pha phản công tốc độ cao của Man Utd.

"Chúng tôi không đặt mọi gánh nặng lên vai Kobbie. Cậu ấy đang làm rất tốt và tôi tin sẽ tiếp tục như vậy", Carrick nói trên trang chủ CLB. "Chúng tôi muốn nhiều cầu thủ hơn trưởng thành từ hệ thống đào tạo và góp mặt ở đội một. Với tôi, không gì tuyệt vời hơn việc trao cơ hội cho cầu thủ trẻ. Kobbie đã nắm bắt cơ hội trong vài tuần qua và tôi tin cậu ấy sẽ duy trì điều đó".

Thử nghiệm Mbeumo ở vị trí trung phong. Một điều chỉnh gây bất ngờ của Carrick là sử dụng cầu thủ chuyên chạy cánh Bryan Mbeumo trong vai trò trung phong ở ba trận đầu tiên.

Giải thích về quyết định này, Carrick cho rằng Mbeumo có bản năng săn bàn và di chuyển rất thông minh, đồng thời nhấn mạnh khả năng phối hợp hiệu quả giữa anh với Bruno Fernandes.

Nhà cầm quân người Anh cũng linh hoạt bố trí Mbeumo đá lệch trái, tận dụng sự hoán đổi vị trí và tính đa năng của hàng công Man Utd.

Sau 5 trận dưới thời Carrick, Mbeumo ghi ba bàn và có một kiến tạo - trong đó hai bàn đến khi đá trung phong, còn lại một bàn và một kiến tạo khi hoạt động ở cánh.

Nền tảng phòng ngự vững chắc. Lối chơi tấn công cống hiến của Man Utd được xây dựng trên nền tảng phòng ngự chắc chắn hơn dưới thời Michael Carrick.

Harry Maguire được trao lại vị trí đá chính trong cả 5 trận của Carrick, sau khi không còn được trọng dụng dưới thời Ruben Amorim. Trung vệ người Anh đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện sự tổ chức và tính ổn định nơi hàng thủ.

Man Utd hiện chỉ thủng lưới trung bình một bàn mỗi trận dưới thời Carrick, so với 1,5 bàn/trận trước đó. Đội bóng cũng phải đối mặt ít cú sút hơn, qua đó giảm chỉ số bàn thua kỳ vọng (xGC).

Chia sẻ trên TNT Sports trước trận gặp West Ham, Maguire cho rằng khả năng phòng ngự trong vòng cấm là điểm cải thiện rõ nhất. "Chúng tôi từng phòng ngự khu vực cấm địa không đủ tốt. Mỗi khi bóng được đưa vào vòng cấm, đối thủ đều có cơ hội. Nhưng trong ba trận gần đây, toàn đội đã quyết liệt hơn", anh nói. “Không chỉ các hậu vệ, mà cả tiền vệ, các cầu thủ chạy cánh lùi về hỗ trợ và tiền đạo cũng tham gia bảo vệ khu vực rìa vòng cấm”.

Theo vnexpress.net