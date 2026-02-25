Việt Nam có chiến thắng đầu tiên tại giải Futsal nữ Đông Nam Á 2026

Đội tuyển Futsal nữ Việt Nam đã vượt qua Futsal nữ Philippines 2-0 ở lượt trận thứ 2 bảng B, để có chiến thắng đầu tiên tại giải vô địch Futsal nữ Đông Nam Á 2026.

Futsal nữ Việt Nam đánh bại Futsal nữ Philippines. Nguồn: VFF

Sau thất bại bất ngờ ngày ra quân, Đội tuyển Futsal nữ Việt Nam đã nhanh chóng tìm lại niềm vui bằng việc đánh bại Futsal nữ Philippines 2-0 ở lượt trận thứ 2 bảng B giải vô địch Futsal nữ Đông Nam Á 2026.

Lê Thị Thanh Ngân và Biện Thị Hằng thay nhau lập công để mang chiến thắng về cho nhà đương kim vô địch.

Ở trận đấu vừa kết thúc, Đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã chơi dâng cao ngay sau tiếng còi khai cuộc để tạo thế chủ động trước đối phương.

Sự áp đảo sớm được cụ thể hóa ở phút thứ 5 khi Thanh Ngân có pha đột phá dũng mãnh, vượt qua thủ môn Hughes trước khi tung cú sút trực diện, mở tỷ số 1-0 cho đội tuyển Việt Nam.

Sau bàn thắng sớm, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Đình Hoàng tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm.

Biện Thị Hằng liên tiếp có được hai cơ hội thuận lợi để nhân đôi cách biệt cho Đội tuyển Việt Nam nhưng đều đã không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Đến phút 11, từ quả căng ngang thuận lợi của đồng đội, Phương Anh đệm bóng ở cự ly gần nhưng không thắng được thủ môn Hughes.

Phút 16, Đội tuyển nữ Futsal Việt Nam được hưởng phạt đền sau tình huống Tulabing để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tuy nhiên, trên chấm phạt 6m, Thanh Ngân lại bỏ lỡ đáng tiếc khi không thể đánh bại thủ thành Hughes.

Sang hiệp 2, Việt Nam tiếp tục là đội kiểm soát thế trận. Phút 22, Biện Thị Hằng thực hiện cú sút phạt ở cự ly 11m nhưng bóng đi vọt xà ngang.

Ít phút sau đó, Nguyệt Vi rồi đến Biện Thị Hằng tiếp tục có được cơ hội nhưng vẫn không thắng được thủ môn của đội tuyển Futsal Philippines.

Phải đến phút 36, sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, các cô gái của chúng ta cuối cùng cũng đã có được bàn thắng thứ 2. Từ tình huống phối hợp đá biên bài bản, Biện Thị Hằng tung cú sút chéo góc hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-0 cho Đội tuyển futsal nữ Việt Nam.

Trong quãng thời gian còn lại của trận đấu, Philippines chuyển sang chơi power-play nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thể tạo nên bất ngờ trước Việt Nam.

Giành chiến thắng chung cuộc 2-0, Đội tuyển Futsal nữ Việt Nam có chiến thắng đầu tiên, qua đó duy trì cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp tại bảng B giải vô địch Futsal nữ Đông Nam Á 2026.

Sau hai lượt trận, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Đình Hoàng đang cùng có được 3 điểm như Australia và Philippines. Tuy nhiên, cả Việt Nam và Philippines đang thi đấu nhiều hơn Australia 1 trận.

Ở lượt trận cuối diễn ra vào ngày mai (26/2), Đội tuyển Futsal nữ Việt Nam sẽ đối đầu Futsal nữ Myanmar trong khi Futsal nữ Philippines chạm trán Futsal nữ Australia.

Còn tại bảng A, đội chủ nhà Futsal nữ Thái Lan đang tạm dẫn đầu bảng với 3 điểm sau chiến thắng 3-0 trước Đội tuyển Futsal nữ Indonesia ở ngày ra quân. Kingthong, Jenjira và Darika là những người lập công cho Thái Lan.

Trong ngày hôm nay, bảng A sẽ tiếp tục diễn ra với trận đấu giữa Indonesia và Malaysia. Đây là trận đấu mang tính “sinh tử” với Indonesia và bảng đấu này sẽ sớm ngã ngũ nếu Indonesia tiếp tục bại trận.

Theo Vietnam+