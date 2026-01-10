Bắt khẩn cấp Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long cùng 3 cán bộ kiểm soát chất lượng bị bắt khẩn cấp để điều tra vụ việc liên quan đến số lượng lớn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hải Phòng đã phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Trương Sỹ Toàn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long cùng ba cán bộ, nhân viên phụ trách kiểm soát chất lượng của doanh nghiệp này để phục vụ điều tra vụ việc liên quan đến số lượng lớn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi được phát hiện trên địa bàn thành phố.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, ngày 10/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã thi hành Lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Trương Sỹ Toàn (sinh năm 1969, trú tại phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh).

Ông Toàn được xác định có liên quan trực tiếp đến hoạt động quản lý, điều hành doanh nghiệp trong vụ việc thu gom, bảo quản số lượng lớn thịt lợn nhiễm bệnh tại các kho lạnh của Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành bắt giữ ba cá nhân khác gồm Phạm Thị Thúy Lan (sinh năm 1980), Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng; Bùi Thị Thoan (sinh năm 1979), nhân viên được giao trực tiếp quản lý nhóm kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào và Lại Thị Thanh Hương (sinh năm 1974), nhân viên bộ phận đầu vào của Phòng Quản lý chất lượng. Đây là những người được xác định có liên quan đến công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng thịt lợn trước khi nhập kho và đưa vào quy trình sản xuất của doanh nghiệp.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, ngày 8/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hải Phòng đã phát hiện hai xe ô-tô có hành vi vận chuyển, mua bán 1.274,5kg thịt lợn đã giết mổ, có mùi ôi thiu, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Số thịt lợn này được xác định dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi và đang được vận chuyển từ vùng có dịch đến các công ty, cơ sở chế biến thực phẩm từ thịt lợn trên địa bàn thành phố với mục đích tiêu thụ.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, các mẫu thịt lợn thu giữ trên hai xe ô-tô nói trên cũng như các mẫu thịt lợn lưu trữ trong các kho lạnh của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long đều cho kết quả dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở và các kho hàng thuộc Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long, lực lượng chức năng đã niêm phong bốn kho chứa hàng với tổng khối lượng khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh. Ngay sau khi vụ việc bị phát hiện, toàn bộ số thịt lợn nhiễm bệnh đã được niêm phong và tổ chức tiêu hủy theo đúng quy định.

Nguồn nhandan.vn