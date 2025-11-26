Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Hương Cần

Sáng 26/11, đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng Tổ đại biểu số 2, khu vực Thanh Sơn - Tân Sơn đã tiếp xúc cử tri tại xã Hương Cần trước Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại biểu Bùi Đình Thi - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, Tổ đại biểu đã thông tin đến cử tri tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 của tỉnh; kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại biểu Đặng Quang Huy - Bí thư Đảng ủy xã Thanh Sơn, đại diện Tổ Đại biểu số 2, HĐND tỉnh khu vực Thanh Sơn-Tân Sơn báo cáo cử tri kết quả kỳ họp HĐND tỉnh

Cử tri đã phản ánh, kiến nghị với Tổ đại biểu HĐND tỉnh về các vấn đề như: Nhà máy giấy Thuận Phát vẫn xả nước thải chưa qua xử lý xuống suối Cái chảy qua địa bàn xã gây ảnh hưởng đến môi trường, sản xuất nông nghiệp và đời sống sinh hoạt của người dân; tình trạng thu gom vận chuyển rác sinh hoạt gặp nhiều khó khăn khi chi phí vận chuyển cao, không có nơi chôn lấp khi nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt, phát điện tại Trạm Thản chưa hoàn thành và đi vào hoạt động.

Cử tri xã Hương Cần cũng đề nghị có chính sách tuyển dụng giáo viên mầm non theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, ưu tiên tuyển dụng đối với các giáo viên có thời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội từ 69 tháng trở lên; sớm rà soát, kiện toàn bố trí chức danh cán bộ khuyến nông xã phù hợp, ưu tiên người có trình độ chuyên môn về nông nghiệp để hỗ trợ thiết thực cho người dân; xem xét thành lập Trung tâm dịch vụ nông nghiệp để cung ứng vật tư nông nghiệp, phân bón, giống, thuốc BVTV; một số khu dân cư của xã chưa có sóng 4G nên ảnh hưởng đến việc chuyển đổi số; đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân; xem xét bố trí kinh phí đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông kết nối giữa quốc lộ 70B, đường tỉnh lộ TL316L với tuyến đường cao tốc Phú Thọ- Hòa Bình...

Các đại biểu HĐND tỉnh tại buổi tiếp xúc cử tri xã Hương Cần

Cử tri Nguyễn Trung Đoàn, khu 7 đề nghị bố trí cán bộ khuyến nông để hỗ trợ người dân

Cử tri Nguyễn Văn Nguyên, khu Soi Trại đề nghị xem xét giải quyết dứt điểm vấn đề ô nhiễm môi trường do việc xả thải vào suối Cái

Phát biểu với cử tri, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Bùi Đình Thi thay mặt Tổ đại biểu ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm, theo dõi sát sao của cử tri và Nhân dân xã Hương Cần đối với chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và tình hình phát triển chung của tỉnh. Đồng chí cũng giải đáp một số kiến nghị cụ thể thuộc thẩm quyền liên quan đến việc tuyển dụng giáo viên mầm non, đầu tư hạ tầng giao thông kết nối, thành lập các đơn vị cung cấp các dịch vụ cho người dân... Các ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu chuyển đến các cấp chính quyền, ngành chức năng theo thẩm quyền xem xét giải quyết.

Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền cấp xã, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị chính quyền địa phương giải quyết, xử lý dứt điểm các vấn đề liên quan, thiết thực tới đời sống sinh hoạt của người dân, phát triển kinh tế xã hội của địa phương; tham mưu với tỉnh có kế hoạch, lộ trình cụ thể để giải quyết căn cơ, bài bản và lâu dài một số kiến nghị chính đáng của cử tri.

Ngọc Tuấn