Quốc hội thảo luận tại tổ về lĩnh vực giáo dục đào tạo

Sáng 25/11, thảo luận tại Tổ 15 (Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ và Đắk Lắk) về dự án Chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035, một số ý kiến đề nghị, Chính phủ cần có cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư xã hội hóa giáo dục để giảm bớt nguồn lực cho ngân sách nhà nước.

Tiếp tục Chương trình làm việc Kỳ họp thứ Mười, sáng 25/11, Quốc hội tiến hành thảo luận tại Tổ về Chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 – 2035; dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế; Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia và chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 – 2035.

Đại biểu Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ phát biểu thảo luận tại Tổ

Quang cảnh buổi thảo luận

Góp ý cho Chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026–2035, Bí thư Tỉnh ủy, ĐBQH tỉnh Phú Thọ Trương Quốc Huy đề nghị Chính phủ rà soát, đánh giá lại nguồn lực đầu tư cho giáo dục và y tế. Hiện nay, tại nhiều địa phương, kinh phí dành cho xây dựng trường lớp và cơ sở y tế chủ yếu dựa vào nguồn thu từ đất và hỗ trợ của Trung ương, nhưng không phải tỉnh nào cũng có khả năng thực hiện. Vì vậy, đại biểu nhấn mạnh cần tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm để bảo đảm hiệu quả.

Việc xây dựng 18 trường đào tạo nghề chất lượng cao là một mục tiêu quan trọng trong kế hoạch hiện đại hóa giáo dục. Tuy nhiên, đại biểu nhấn mạnh rằng hệ thống các trường này phải gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và các đơn vị sử dụng lao động. Chỉ khi đào tạo đúng “địa chỉ” đầu ra, chúng ta mới tránh được lãng phí nguồn lực và đáp ứng hiệu quả nhu cầu của thị trường.

Bên cạnh nguồn lực đầu tư công cho Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026–2035, đại biểu cho rằng cần mở rộng thêm các mô hình đầu tư, chẳng hạn đầu tư công nhưng quản trị tư, nhằm giảm chi phí vận hành. Đồng thời, cần xây dựng cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và y tế như ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, lãi vay... để giảm gánh nặng chi ngân sách và thu hút nguồn lực xã hội.

Hiện nay, việc thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực y tế, giáo dục để giảm gánh nặng đầu tư của Nhà nước vẫn gặp nhiều vướng mắc về cơ chế. Trong Tờ trình, Chính phủ nêu định hướng ưu tiên quỹ đất sạch cho các dự án giáo dục và y tế. Tuy nhiên, để sử dụng hiệu quả quỹ đất này, đại biểu đề nghị Quốc hội sớm xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 2024. Cụ thể, cần điều chỉnh quy định tại khoản 1 Điều 217 liên quan đến các dự án sử dụng đất do cơ quan, tổ chức nhà nước quản lý, theo hướng áp dụng hình thức thuê đất trả tiền hằng năm và thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định, nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia.

Đối với dự thảo Nghị quyết quy định về một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai, đề nghị bổ sung khoản 9 vào sau khoản 8 Điều 4: “9. Đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường sử dụng đất từ quỹ đất do cơ quan, tổ chức của nhà nước quản lý quy định tại khoản 1 Điều 217 của Luật Đất đai mà cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Đối với dự án đầu tư đang sử dụng quỹ đất thuộc trường hợp Nhà nước cho thuê đất hằng năm từ quỹ đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước được giao quản lý thì không được chuyển sang hình thức thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê”.

Ngoài ra, đại biểu Trương Quốc Huy cũng đề nghị điều chỉnh khoản 9 Điều 4 thành khoản 10; đồng thời, bổ sung quy định về trường hợp chuyển tiếp tại Khoản này như sau: “f) Đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường sử dụng đất từ quỹ đất do cơ quan, tổ chức của nhà nước quản lý quy định tại khoản 1 Điều 217 của Luật Đất đai mà cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư với hình thức lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu, mà chưa lựa chọn được nhà đầu tư (hoặc đang tổ chức lựa chọn nhà đầu tư) thì được tiếp tục thực hiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư theo các quy định tại Nghị quyết này”.

Đại biểu Nguyễn Thị Phú Hà - Đoàn ĐBQH Phú Thọ phát biểu thảo luận tại tổ

Góp ý vào Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026–2035, ĐBQH Nguyễn Thị Phú Hà (Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ) đề nghị xem xét lại một số mục tiêu trong lĩnh vực y tế. Đại biểu nhấn mạnh cần rà soát, cân đối lại nguồn lực giữa Trung ương và địa phương, đồng thời điều chỉnh cách thiết kế, sắp xếp chương trình và bố trí ngân sách để bảo đảm triển khai Chương trình hiệu quả.

Đại biểu Cầm Hà Chung - Đoàn ĐBQH Phú Thọ phát biểu thảo luận tại Tổ

Liên quan đến các dự án thành phần của Chương trình, gồm đầu tư cơ sở vật chất từ mầm non đến đại học, phát triển đội ngũ nhà giáo và công tác kiểm tra, giám sát, ĐBQH Cầm Hà Chung (Phú Thọ) đề nghị cần bổ sung các cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tham gia xã hội hóa giáo dục, nhất là về đất đai, tín dụng và thủ tục hành chính, nhằm khơi thông nguồn lực cho Chương trình.

ĐBQH Cầm Hà Chung cho rằng, việc giải ngân các Chương trình mục tiêu quốc gia thời gian qua còn nhiều vướng mắc do hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chưa đồng bộ. Vì vậy, tại khoản 1 Điều 2, Chính phủ cần quy định rõ đối tượng, nội dung, định mức và quy trình thực hiện để địa phương có căn cứ triển khai. Bên cạnh đó, cần áp dụng linh hoạt tỷ lệ đối ứng 25% đối với các địa phương tự cân đối ngân sách, các tỉnh có điều kiện kinh tế – xã hội thuận lợi cũng như những địa phương còn khó khăn chưa bảo đảm cân đối ngân sách.

Bùi Hiển

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh