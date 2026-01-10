Xã Sông Lô chuẩn bị cho ngày hội lớn

Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, xã Sông Lô chủ động triển khai đồng bộ công tác chuẩn bị bầu cử, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, sẵn sàng tổ chức thành công cuộc bầu cử, đảm bảo dân chủ, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Cán bộ MTTQ xã Sông Lô rà soát cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo dự kiến, cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào Chủ nhật, ngày 15/3/2026. Căn cứ các quy định và chỉ đạo của cấp trên, Ủy ban Bầu cử (UBBC) xã Sông Lô được thành lập gồm 17 thành viên, do đồng chí Chủ tịch UBND xã làm Chủ tịch UBBC. UBBC xã đã xây dựng kế hoạch tổng thể, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; thành lập các tiểu ban chuyên môn để triển khai các nội dung công việc phục vụ bầu cử. Công tác thông tin, tuyên truyền được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Tiểu ban thông tin, tuyên truyền xây dựng kế hoạch tuyên truyền với nội dung toàn diện, trọng tâm làm rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền và nghĩa vụ của công dân; các quy định của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Cùng với công tác tuyên truyền, việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được xã đặc biệt quan tâm. Các tiểu ban: giải quyết khiếu nại, tố cáo; giúp việc; y tế được phân công nhiệm vụ rõ ràng, bảo đảm mọi hoạt động liên quan đến bầu cử triển khai đúng quy định, chặt chẽ, hiệu quả.

UBBC xã đã ban hành Nghị quyết ấn định và công bố các đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã Sông Lô nhiệm kỳ 2026 - 2031. Theo đó, xã có 7 đơn vị bầu cử, bầu 22 đại biểu HĐND xã; số lượng người được giới thiệu ứng cử là 45 người, bảo đảm cơ cấu hợp lý, chú trọng tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ Nhất theo đúng trình tự, thủ tục luật định, thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã. Quá trình hiệp thương được thực hiện dân chủ, công khai, đúng quy định, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của MTTQ trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân trong công tác bầu cử.

Đồng chí Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhấn mạnh: “Chuẩn bị tốt công tác bầu cử phải gắn chặt với đẩy mạnh tuyên truyền, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở. Khi đời sống Nhân dân ổn định, tình hình an ninh được bảo đảm thì Nhân dân sẽ đồng thuận, tích cực tham gia và góp phần quyết định thành công cuộc bầu cử”.

Song song với triển khai công tác chuẩn bị bầu cử, xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội và đạt được nhiều kết quả tích cực. Sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định, hoạt động thương mại - dịch vụ từng bước phát triển; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân tiếp tục được cải thiện. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, nhiều vụ việc được giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh điểm nóng, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Các lực lượng chức năng chủ động phối hợp, tăng cường tuần tra, kiểm soát, nắm chắc địa bàn, tạo nền tảng vững chắc cho việc triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, trong đó có công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Anh Thơ