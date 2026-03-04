Hạ Hòa rộn ràng hướng về ngày hội lớn

Với tinh thần chủ động, quyết tâm cao độ, xã Hạ Hòa đã và đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị cùng niềm tin “chọn mặt gửi vàng” của cử tri đang tạo nên bầu không khí rộn ràng, náo nức khắp các nẻo đường quê.

Lãnh đạo xã Hạ Hòa kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại điểm bỏ phiếu.

Những ngày này, dọc theo các tuyến đường liên thôn, liên xã của Hạ Hòa, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử đang lan tỏa trong từng câu chuyện bên chén trà xanh của bà con lối xóm. Màu đỏ thắm của cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu đan xen giữa sắc xanh của đồng lúa, tạo nên một diện mạo rực rỡ, khang trang.

Tiếng loa truyền thanh xã vang vọng từ sáng sớm đến chiều muộn, đều đặn chuyển tải những nội dung cốt lõi của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, giúp người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của sự kiện chính trị trọng đại này, ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Hạ Hòa đã nhanh chóng vào cuộc.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử xã, địa phương đã thành lập 15 khu vực bỏ phiếu với đầy đủ cơ sở vật chất, từ hòm phiếu, con dấu đến các trang thiết bị phục vụ công tác kiểm phiếu, đảm bảo mọi khâu phải “vừa hồng vừa chuyên”.

Người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp xúc với cử tri.

Công tác nhân sự được xã thực hiện một cách dân chủ, khách quan và minh bạch. Qua 3 lần hiệp thương “kỹ càng, thận trọng”, danh sách chính thức 32 ứng cử viên đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031 đã được chốt lại.

Điểm sáng trong danh sách này chính là sự trẻ hóa và đảm bảo tính đại diện cao. Tỷ lệ nữ chiếm 40,6%, trẻ tuổi chiếm 21,9% và người ngoài Đảng chiếm 9,38%.

Đây là những gương mặt tiêu biểu, hội tụ đủ đức và tài, được kỳ vọng sẽ mang tiếng nói “thấu tình đạt lý” của Nhân dân vào các quyết sách phát triển địa phương.

Đồng chí Cao Thị Toàn Thắng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hạ Hòa nhấn mạnh: "Chúng tôi quán triệt tinh thần không làm hình thức, không “gọt chân cho vừa giày”. Đảng ủy chỉ đạo phải đi sâu, đi sát cơ sở để lắng nghe dư luận về từng ứng cử viên. Niềm tin của Nhân dân là tài sản quý giá nhất, nên việc chọn người phải thực sự chọn mặt gửi vàng để bộ máy chính quyền nhiệm kỳ tới thực sự là của dân, do dân và vì dân".

Nhân dân xã Hạ Hòa theo dõi danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri vừa qua, không khí diễn ra “nóng” một cách tích cực, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động với những cam kết “nói đi đôi với làm”.

Cử tri trong xã cũng thẳng thắn chất vấn, gửi gắm những tâm tư, nguyện vọng về các vấn đề dân sinh như nâng cấp hạ tầng giao thông, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, con đường dẫn đến thành công của ngày hội lớn cũng không ít những rào cản mang tính đặc thù địa phương. Báo cáo của Ủy ban Bầu cử xã thẳng thắn chỉ ra những “vùng lõm” về sóng truyền thanh tại một số khu vực xa xôi, hay tình trạng dân cư biến động do nhiều lao động đi làm ăn xa...

Để giải quyết bài toán này, xã đã huy động các tổ tuyên truyền lưu động với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”. Với những cử tri tạm vắng, hệ thống chính trị cơ sở đã tích cực liên lạc qua nhóm Zalo, gọi điện trực tiếp để hướng dẫn bà con thực hiện quyền bầu cử đúng quy định.

Các phương án dự phòng cho mọi tình huống đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Đến nay, 15 khu vực bỏ phiếu đã được niêm yết danh sách 15.386 cử tri để Nhân dân kiểm tra, giám sát.

Bên cạnh công tác chuyên môn, vấn đề an ninh trật tự cũng được các lực lượng chức năng triển khai đầy đủ. Lực lượng công an xã phối hợp với quân sự thường xuyên tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các khu vực niêm yết danh sách và hòm phiếu.

Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các tiểu ban giúp cho bộ máy bầu cử vận hành “trơn tru, êm thuận”, tạo tâm lý yên tâm, tin tưởng tuyệt đối trong quần chúng Nhân dân.

Ngày bầu cử đang đến gần, Hạ Hòa như một bức tranh rực rỡ sắc màu của niềm tin và kỳ vọng. Tiếng loa truyền thanh vẫn vang vọng khắp các xứ đồng, thôi thúc mỗi công dân ý thức rõ trách nhiệm của mình.

Với sự chuẩn bị “chu đáo, vẹn toàn”, tin rằng cử tri Hạ Hòa sẽ sáng suốt cầm trên tay lá phiếu, lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất để gửi gắm khát vọng đổi mới của quê hương. Cuộc bầu cử tại Hạ Hòa không chỉ là một quy trình pháp lý, mà thực sự là một cuộc “sát hạch niềm tin”.

Khi niềm tin được đặt đúng chỗ, khi người đại biểu biết giữ trọn lời thề trước dân, chắc chắn xã Hạ Hòa sẽ bước vào một nhiệm kỳ mới với nhiều đột phá, xứng đáng với truyền thống hào hùng của mảnh đất anh hùng.

Lê Hoàng