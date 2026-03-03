Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tiếp xúc cử tri 13 xã khu vực Mai Châu, Cao Phong, Tân Lạc

Ngày 3/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri giữa người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 với cử tri 13 xã khu vực Mai Châu, Cao Phong và Tân Lạc. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại các xã khu vực Mai Châu.

Tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đơn vị bầu cử số 6 gồm 4 ứng cử viên: Nguyễn Thị Phú Hà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Đặng Bích Ngọc - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Hoài Thu - Chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Trần Thu Thuý - Giảng viên Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Hùng Vương.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã thông tin tới cử tri danh sách chính thức những người ứng cử theo quy định, đồng thời giới thiệu tiểu sử tóm tắt của từng ứng cử viên.

Trình bày chương trình hành động trước cử tri, các ứng cử viên bày tỏ vinh dự được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; khẳng định quyết tâm chính trị cao và cam kết, nếu được cử tri tín nhiệm, sẽ nỗ lực thực hiện tốt vai trò đại biểu trong hoạt động lập pháp và giám sát. Các ứng cử viên nhấn mạnh việc không ngừng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn; thường xuyên lắng nghe, tiếp thu ý kiến của cử tri và Nhân dân để phản ánh đầy đủ, khách quan tới Quốc hội; đồng thời đề xuất các giải pháp phù hợp, hiệu quả nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn, đặc biệt là các chương trình, dự án vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cử tri các xã phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Tại hội nghị, cử tri các xã đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và tin tưởng, cử tri đã trao đổi, kiến nghị nhiều nội dung quan tâm như: Xây dựng chính sách phát triển kinh tế, tạo việc làm ổn định cho lao động nông thôn; đầu tư hệ thống giao thông; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế cơ sở.

Đại diện những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 6 đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của cử tri, khẳng định đây là cơ sở quan trọng để hoàn thiện chương trình hành động và định hướng hoạt động nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thanh Ngoan - Đình Cương