Xây dựng chính quyền vững mạnh từ lá phiếu cử tri

Trong không khí náo nức của những ngày đầu Xuân, tỉnh Phú Thọ đang khẩn trương, nghiêm túc triển khai các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng mà còn là cơ hội để mỗi cử tri Đất Tổ gửi gắm niềm tin, trách nhiệm vào từng lá phiếu, góp phần xây dựng bộ máy chính quyền tỉnh tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Nêu cao ý thức trách nhiệm

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong bối cảnh Phú Thọ đang có những chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Bầu cử tỉnh đã sớm ban hành các văn bản hướng dẫn, thành lập các tiểu ban giúp việc, ấn định lộ trình thực hiện chặt chẽ, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh, đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh nhấn mạnh: Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu nêu cao tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, bảo đảm sự phối hợp thông suốt để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Lãnh đạo phường Nông Trang kiểm tra cơ sở vật chất, việc niêm yết danh sách cử tri tại các điểm bỏ phiếu bầu cử trên địa bàn.

Cùng với tiến hành các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử theo đúng quy định, công tác tuyên truyền được đổi mới mạnh mẽ, ứng dụng hiệu quả nền tảng số và mạng xã hội nhằm tạo sự đồng thuận, phấn khởi trong Nhân dân. Lực lượng Quân đội, Công an xây dựng phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử; chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, đấu tranh hiệu quả với các thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Ủy ban Bầu cử tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo tăng cường bám sát cơ sở, kiểm tra, đôn đốc việc chuẩn bị điều kiện vật chất, rà soát danh sách cử tri, khu vực bỏ phiếu, quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử với kết quả cao nhất, tạo nền tảng vững chắc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tỉnh Phú Thọ có 6 đơn vị bầu cử ĐBQH để bầu 17 đại biểu; 19 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; 924 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Tỉnh đã thành lập đầy đủ các đơn vị bầu cử, Ban bầu cử theo đúng luật định. Toàn tỉnh đã thành lập 3.705 khu vực bỏ phiếu, tương ứng với 3.705 Tổ bầu cử, với tổng số 55.558 thành viên. Danh sách 2.824.639 cử tri đã được lập, niêm yết công khai, bảo đảm đầy đủ, chính xác.

Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ bầu cử trên địa bàn xã Chí Đám đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội toàn dân tới đây.

Nhân sự - Khâu “then chốt của then chốt”

Một trong những điểm nhấn trong công tác chuẩn bị bầu cử tại Phú Thọ là chú trọng đặc biệt đến công tác nhân sự. Quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Trung ương, Ủy ban Bầu cử tỉnh xác định việc lựa chọn đại biểu phải đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, năng lực trình độ và uy tín thực tế. Qua các vòng hiệp thương, danh sách các ứng cử viên đã được sàng lọc kỹ lưỡng, dân chủ, khách quan. Điểm mới của nhiệm kỳ này là sự gia tăng tỷ lệ đại biểu trẻ, đại biểu là người dân tộc thiểu số và đại biểu có trình độ chuyên môn cao trong các lĩnh vực kinh tế, số hóa và quản trị công.

Công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Bản Nguyên được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

Việc lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với các ứng cử viên được tổ chức công khai, dân chủ. Đây là bước “sát hạch” quan trọng nhằm đánh giá mức độ gắn bó và trách nhiệm của người đại biểu tương lai đối với cộng đồng, góp phần hình thành đội ngũ đại biểu có tâm, có tầm, đáp ứng nguyện vọng của cử tri.

Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Đại Dương nhấn mạnh: Công tác nhân sự phải được xác định là khâu “then chốt của then chốt”, do đó đòi hỏi quy trình hiệp thương, thẩm định tiêu chuẩn chính trị phải diễn ra dân chủ, công khai, minh bạch để lựa chọn được những đại biểu đủ đức, đủ tài, đảm bảo chất lượng và cơ cấu...

Công tác tuyên truyền bầu cử được triển khai sâu rộng, đa dạng hình thức. Tính đến nay, toàn tỉnh đã đăng tải gần 4.000 tin, bài, phóng sự; treo hơn 7.400 pano, áp phích, băng rôn tuyên truyền, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân hướng tới ngày bầu cử 15/3/2026.

Cử tri xã Yên Lạc tìm hiểu thông tin người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp được niêm yết công khai tại khu dân cư và điểm bầu cử.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội cũng được tăng cường. Các lực lượng chức năng chủ động phòng ngừa, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, giữ vững ổn định để ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng pháp luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Hướng tới chính quyền vì dân

Xây dựng chính quyền vững mạnh là mục tiêu xuyên suốt của cuộc bầu cử. Trong bối cảnh Phú Thọ đang đứng trước những cơ hội lớn về thu hút đầu tư, phát triển du lịch và công nghiệp xanh, yêu cầu đặt ra là phải có một đội ngũ đại biểu HĐND năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Những lá phiếu của cử tri Đất Tổ sẽ trực tiếp quyết định chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử trong 5 năm tới. Chính quyền vững mạnh là chính quyền gần dân, hiểu dân và giải quyết hiệu quả những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Thông qua cuộc bầu cử, Phú Thọ kỳ vọng tạo ra luồng sinh khí mới trong hoạt động của HĐND các cấp, từ nâng cao chất lượng kỳ họp đến tăng cường giám sát thực tế.

Xã Vĩnh An tích cực chuẩn bị cho ngày bầu cử.

Ngày bầu cử 15/3/2026 đang đến gần, cử tri toàn tỉnh sẽ thực hiện quyền công dân thiêng liêng của mình. Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng nhiệt tình của Nhân dân, Phú Thọ quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử, đặt nền móng vững chắc xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo và phát triển.

Quốc Hội