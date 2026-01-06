Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026)

Dấu ấn một nhiệm kỳ đặc biệt

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (2021 - 2026) được xem là nhiệm kỳ đặc biệt, diễn ra trong bối cảnh đầy biến động, nhưng đã để lại nhiều dấu ấn. Với quyết tâm chính trị cao, quyết liệt đổi mới, Quốc hội khóa XV đã phát huy trí tuệ, bản lĩnh và vai trò tiên phong, tạo nền tảng vững chắc đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, vươn tới mục tiêu một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc.

Đóng góp vào những kết quả chung của Quốc hội khóa XV, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Phú Thọ không ngừng nỗ lực đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, chuyển tải kịp thời tiếng nói của cử tri Đất Tổ đến với Quốc hội, cũng như thúc đẩy nhiều chính sách quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại các kỳ họp trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, đã có hàng trăm lượt ý kiến của ĐBQH tỉnh phát biểu tại tổ và hội trường.

Chủ động, trách nhiệm trong hoạt động lập pháp

Thực hiện Nghị quyết số 1698 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ có 18 đại biểu, trong đó có 7 đại biểu Trung ương; 11 đại biểu địa phương ( 7 đại biểu hoạt động tại Đoàn ĐBQH và tại các Ủy ban của Quốc hội).

Xác định công tác xây dựng pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Đoàn ĐBQH tỉnh luôn bám sát định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hằng năm, Đoàn ĐBQH cũng như các vị đại biểu đã đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy dân chủ, pháp quyền, tăng tính chuyên nghiệp trong việc thực hiện chức năng lập hiến, lập pháp.

Để hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật, Đoàn ĐBQH tỉnh đã kịp thời nắm bắt tình hình tại địa phương, từ đó tham gia đóng góp nhiều ý kiến xác đáng với Quốc hội để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, các điểm nghẽn về thể chế, tạo hành lang pháp lý cho công tác thực thi pháp luật thông suốt, hiệu quả, linh hoạt. Các kiến nghị của Đoàn ĐBQH tỉnh tập trung vào các vấn đề thời sự, chiến lược như: Sửa đổi Hiến pháp, tổ chức bộ máy chính quyền, phân cấp, phân quyền, quản lý tài sản công, phát triển hạ tầng, chuyển đổi số, giáo dục, y tế, an sinh xã hội... Trong nhiệm kỳ, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến 148 dự án luật, tiếp nhận hơn 4.000 ý kiến tham gia. Tại các kỳ họp trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, đã có hàng trăm lượt ý kiến của ĐBQH tỉnh phát biểu tại tổ và hội trường. Trong đó, nhiều ý kiến có ý nghĩa quan trọng với sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của Nhân dân địa phương đã được cơ quan soạn thảo tiếp thu, sửa đổi, bổ sung ngay tại kỳ họp.

Đặc biệt, tại 2 kỳ họp thứ 9 và 10, các ĐBQH tỉnh đã cùng Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Hiến pháp; Nghị quyết của Quốc hội quy định về một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai và 49 luật, các nghị quyết quan trọng khác. Đây là dấu ấn có ý nghĩa quan trọng, khởi đầu cho cuộc cách mạng sâu sắc về thể chế, thể hiện tư duy đổi mới, cách mạng trong tổ chức hệ thống chính trị và quản trị quốc gia cũng như đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho chính quyền địa phương 2 cấp hoàn thành nhiệm vụ đặt ra.

Đổi mới hoạt động giám sát và tiếp xúc cử tri

Cùng với trách nhiệm trong hoạt động lập pháp, Đoàn ĐBQH tỉnh đã có nhiều đổi mới trong hoạt động giám sát, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi chính sách và giải quyết kịp thời những vấn đề thực tiễn đặt ra. Theo Chương trình giám sát hằng năm, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức 80 cuộc giám sát trên nhiều lĩnh vực, bám sát yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, tiến hành hơn 100 cuộc khảo sát chuyên đề, kết hợp chặt chẽ giữa khảo sát thực tế với hoạt động tiếp xúc cử tri, giúp nắm bắt chính xác những khó khăn, bất cập từ cơ sở. Đáng chú ý, Đoàn ĐBQH tỉnh đã triển khai gần 40 chuyên đề giám sát với 80 cuộc giám sát, tập trung vào các nội dung quan trọng như: Việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã; việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý và sử dụng nguồn lực...

Các cuộc giám sát luôn đảm bảo công khai, khách quan, đúng thẩm quyền, góp phần làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan. Thông qua giám sát, Đoàn ĐBQH tỉnh đã góp phần cùng các cơ quan chức năng phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực thi chính sách, pháp luật; phát hiện những bất cập về chính sách... Trong nhiệm kỳ, đã tổng hợp và chuyển hơn 400 kiến nghị đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết và phản hồi. Các kiến nghị đều được đánh giá cao về tính thiết thực, phản ánh đúng những vấn đề được cử tri và Nhân dân quan tâm.

Phát huy vai trò người đại biểu dân cử, Đoàn ĐBQH và các ĐBQH tỉnh luôn gần dân, lắng nghe và giải quyết thấu đáo kiến nghị của cử tri. Đoàn đã tổ chức hàng trăm cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp, với nhiều hình thức linh hoạt: Trực tiếp, trực tuyến, tiếp xúc chuyên đề, tiếp xúc theo nhóm đối tượng. Không chỉ lắng nghe, các đại biểu còn trực tiếp làm việc với các sở, ngành và chính quyền địa phương để giải quyết kiến nghị ngay từ cơ sở, hạn chế tình trạng kéo dài hoặc phải chuyển cấp. Nhiều vấn đề được cử tri quan tâm như: Nâng cấp hạ tầng giao thông, xử lý nước thải tại các khu công nghiệp, chế độ cho người có công, thu hút đầu tư vào vùng sâu vùng xa, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục... đã được Đoàn tổng hợp, kiến nghị tới Quốc hội và Chính phủ. Bên cạnh đó, Đoàn ĐBQH tỉnh còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, đồng hành cùng các chương trình phát triển nông thôn mới và thúc đẩy các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Với những nỗ lực đổi mới mạnh mẽ, hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác lập pháp, thực thi pháp luật, đẩy mạnḥ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, được cấp ủy, chính quyền, cử tri và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Thời gian tới, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của Quốc hội, các cấp ủy Đảng, đồng hành cùng hệ thống chính trị của địa phương triển khai hiệu quả Hiến pháp và các luật, nghị quyết đã ban hành. Phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Hoàng Nga