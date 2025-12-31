Nhân sự Hội đồng nhân dân các cấp: Làm sớm, làm chặt từ cơ sở

Những ngày cuối tháng 12/2025, tại các địa phương, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã được triển khai đồng bộ. Từ việc xác lập các đơn vị bầu cử, phân bổ số lượng đại biểu được bầu, đến rà soát, chuẩn bị nguồn nhân sự, từng khâu đều được thực hiện chặt chẽ, bài bản. Yêu cầu xuyên suốt đặt ra là bầu đủ về số lượng, đúng về cơ cấu, bảo đảm chất lượng đại biểu, đáp ứng vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân trong nhiệm kỳ mới.

Cán bộ xã Tân Mai tham gia lớp tập huấn trực tuyến về công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026- 2031, bảo đảm thống nhất nghiệp vụ và quy trình triển khai từ cơ sở.

Chuẩn bị sớm, bài bản, đúng quy trình

Ngay từ những bước khởi động đầu tiên, công tác chuẩn bị nhân sự HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh đã được triển khai theo hướng làm sớm, làm chắc, đúng quy trình. Yêu cầu này càng trở nên cấp thiết trong bối cảnh cuộc bầu cử nhiệm kỳ 2026 - 2031 có nhiều điểm mới, nhất là việc rút ngắn thời gian ở một số khâu, đòi hỏi từng bước chuẩn bị phải được tính toán kỹ lưỡng.

Một trong những khâu nền tảng là xác lập các đơn vị bầu cử, gắn với quy mô dân số và số lượng đại biểu được bầu, làm cơ sở triển khai các bước hiệp thương, giới thiệu người ứng cử. Tại xã Tân Mai, Ủy ban bầu cử xã ban hành nghị quyết ấn định 5 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031, phân chia theo từng cụm thôn, xóm, gắn với số dân cụ thể; số đại biểu được bầu tại mỗi đơn vị dao động từ 3 - 4 đại biểu. Việc xác định rõ đơn vị bầu cử ngay từ đầu không chỉ bảo đảm tính đại diện, cân đối giữa các khu dân cư, mà còn tạo “khung” rõ ràng để lựa chọn, giới thiệu nhân sự đúng địa bàn, đúng đối tượng.

Ở cấp tỉnh, Thường trực HĐND và Ủy ban bầu cử tỉnh sớm thống nhất dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 là 164 người, trong đó có 71 đại biểu nữ, 37 đại biểu trẻ dưới 40 tuổi (chiếm 22,6%), 20 đại biểu là người dân tộc thiểu số (12,2%) và 16 đại biểu ngoài Đảng (9,8%). Những con số này cho thấy sự quan tâm đến tính đại diện rộng rãi của cơ quan dân cử, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn trong khâu lựa chọn, sàng lọc, bảo đảm cơ cấu phải đi liền với chất lượng.

Tại hội nghị của Ủy ban bầu cử tỉnh triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh nhấn mạnh: "Cuộc bầu cử là sự kiện chính trị trọng đại, là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong Nhân dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ và năng lực. Trên tinh thần đó, đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến tại hội nghị, hoàn thiện các dự thảo một cách khoa học, chi tiết làm cơ sở triển khai công tác bầu cử đúng mục tiêu, yêu cầu và các nội dung của Kế hoạch số 62/KH-HĐBCQG; phân công nhiệm vụ cho các Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh sát thực tiễn, bảo đảm phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, rõ người, rõ việc trong từng khâu".

Từ cấp tỉnh đến cơ sở, cách làm thống nhất là phân công rõ trách nhiệm, rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, bảo đảm mỗi khâu trong chuẩn bị nhân sự HĐND đều được kiểm soát chặt chẽ. Đây chính là tiền đề quan trọng để các bước tiếp theo của quy trình bầu cử được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Chú trọng chất lượng trong lựa chọn đại biểu

Một yêu cầu xuyên suốt được nhấn mạnh trong chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh là không vì bảo đảm cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Từ đó, công tác rà soát, sàng lọc nhân sự được đặt lên hàng đầu. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ chỉ tiêu giới thiệu người ứng cử phải thực hiện đánh giá kỹ lưỡng, nhiều chiều, không hình thức, không nể nang; kiên quyết không đưa vào danh sách những trường hợp uy tín thấp, thiếu gương mẫu, không đáp ứng tiêu chuẩn hoặc đang có dấu hiệu vi phạm, bị xem xét, kiểm tra. Làm chặt ngay từ đầu được xác định là giải pháp căn cơ để tránh những hệ lụy về sau, đồng thời giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong công tác cán bộ.

Song song với đó, phát huy dân chủ thực chất trong lấy ý kiến cử tri được coi là “khâu lọc” quan trọng. Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác, nơi cư trú không chỉ nhằm hoàn thiện thủ tục, mà là dịp để lắng nghe đánh giá khách quan về phẩm chất, năng lực, mức độ tín nhiệm của người được giới thiệu. Những ý kiến thẳng thắn, nhiều chiều từ cử tri chính là căn cứ quan trọng để các tổ chức cân nhắc, lựa chọn, bảo đảm danh sách ứng cử viên cuối cùng thực sự xứng đáng với sự gửi gắm của Nhân dân.

Cùng với yêu cầu về chất lượng nhân sự, tỉnh cũng đặc biệt chú trọng nâng cao trách nhiệm của các chủ thể tham gia quy trình bầu cử. Từ Ủy ban bầu cử các cấp, Mặt trận Tổ quốc, đến từng cơ quan, đơn vị giới thiệu người ứng cử, trách nhiệm được xác định rõ theo từng khâu, từng mốc thời gian. Việc tăng cường tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho cán bộ các cấp không chỉ nhằm bảo đảm triển khai đúng quy trình, mà còn giúp thống nhất nhận thức: Lựa chọn đại biểu HĐND là lựa chọn những người đủ bản lĩnh, trí tuệ để tham gia quyết định và giám sát các vấn đề quan trọng của địa phương.

Khi từng khâu lựa chọn nhân sự được làm chặt chẽ, minh bạch; khi mỗi tiêu chuẩn được giữ nghiêm và mỗi ý kiến cử tri được lắng nghe, thì lá phiếu của Nhân dân không chỉ là sự lựa chọn, mà còn là niềm tin được trao gửi. Chính từ niềm tin ấy, Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND nhiệm kỳ mới, mới có thể thực sự trở thành nơi hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm, đồng hành cùng sự phát triển của Phú Thọ trong những năm tới.

Nguyễn Yến