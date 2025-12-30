Tổ đại biểu HĐND tỉnh cụm Yên Lạc tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Hai

Ngày 30/12, Tổ đại biểu HĐND tỉnh cụm Yên Lạc gồm bà Nguyễn Thị Huấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyệt Đức; bà Nguyễn Thị Xuyến, giáo viên Trường THPT Yên Lạc 2 và Thường trực HĐND xã Nguyệt Đức có buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XIX và sau Kỳ họp thứ Tư, HĐND xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ Hai, làm rõ những nội dung trọng tâm về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh và các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua. Tiếp đó, đại diện lãnh đạo UBND xã Nguyệt Đức thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ Tư, HĐND xã khóa XXII.

Các cử tri dự tại buổi tiếp xúc.

Bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả đạt được trong năm 2025, cử tri xã Nguyệt Đức kiến nghị tỉnh tiếp tục quan tâm giải quyết một số vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh. Trong đó, đề nghị có cơ chế hỗ trợ, bồi thường diện tích đất nông nghiệp của 32 hộ dân thôn Phúc Cẩm cho Trường Mầm non Văn Tiến mượn để mở rộng trường học; đầu tư cứng hóa kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp; nâng cấp hệ thống điện nhằm đảm bảo sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Cử tri cũng mong muốn địa phương có định hướng phát triển kinh tế, hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và tăng cường công tác bảo vệ môi trường ở khu dân cư.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, bà Nguyễn Thị Huấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyệt Đức tiếp thu, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền. Các ý kiến không thuộc thẩm quyền sẽ được tổng hợp, chuyển tới HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Kim Liên