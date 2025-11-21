Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

Ngày 21/11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh lần thứ Ba, nhiệm kỳ 2024 - 2029 để kiện toàn bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Thường trực và chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Bùi Đình Thi - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đinh Công Thực - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Thị Thu Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh.

Tại hội nghị đã thông qua báo cáo và thống nhất một số nội dung tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hội nghị cũng đã thông qua Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự hiệp thương cử Ủy viên Ủy ban và giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2024 - 2029. Kết quả, 100% ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh có mặt tại hội nghị đã hiệp thương cử đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy tham gia Ủy viên Ủy ban và giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh trân trọng cảm ơn Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tin tưởng, đồng thuận hiệp thương cử đồng chí giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đồng thời cảm ơn những cống hiến, đóng góp của đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đầu tiên của tỉnh Phú Thọ sau hợp nhất.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Công Thực phát biểu khai mạc hội nghị.

Các vị ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh hiệp thương cử bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Trên cương vị mới, đồng chí tân Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nguyện luôn cố gắng, không ngừng học hỏi, tu dưỡng, rèn luyện; tận tâm, tận lực tiếp tục củng cố vững chắc khối đoàn kết, thống nhất trong Ban Thường trực và trong Ủy ban MTTQ tỉnh; tiếp tục khẳng định rõ vai trò, vị thế của MTTQ trong giai đoạn mới; cùng hệ thống chính trị quyết tâm, góp sức xây dựng tỉnh Phú Thọ phát triển giàu mạnh, phồn vinh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh phát biểu nhận nhiệm vụ.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chia tay đồng chí Bùi Đức Hinh.

Thời gian tới, khối lượng công việc đặt ra đối với Ủy ban MTTQ tỉnh rất lớn, nhiều nhiệm vụ mang tính cấp bách, đặc biệt liên quan đến tổ chức đại hội và công tác bầu cử, đòi hỏi sự nỗ lực, trách nhiệm, tập trung, quyết liệt của Ban Thường trực, Ủy ban và các vị ủy viên. Trước mắt, cần tập trung tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và đại hội của các tổ chức chính trị - xã hội. Hoàn thành tốt nhiệm vụ này sẽ tạo nền tảng vững chắc để MTTQ bước vào nhiệm kỳ mới đoàn kết, đổi mới, hiệu quả. Tham mưu và triển khai tốt công tác bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả; sắp xếp khoa học cơ cấu tổ chức theo yêu cầu đổi mới và các quy định của Trung ương; bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, sâu sát cơ sở, gần dân, hiểu dân. Tiếp tục xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường giám sát và phản biện xã hội; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động và một số nội dung quan trọng khác.

Phương Thanh