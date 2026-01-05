Sở Nội vụ triển khai nhiệm vụ năm 2026

Ngày 5/1, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tổng kết năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Bùi Đình Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Năm 2025, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, Sở Nội vụ đã vượt khó, phát huy tốt vai trò tham mưu, thực hiện thắng lợi “cuộc cách mạng” tinh gọn bộ máy và kiện toàn chính quyền địa phương, góp phần xây dựng hệ thống chính trị hiệu lực, hiệu quả. Trong đó tiêu biểu là tham mưu sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; qua đó giảm 65,2% cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 69,1% đơn vị hành chính cấp xã và xóa bỏ hoàn toàn cấp trung gian (huyện).

Toàn ngành đã thực hiện việc điều động, biệt phái 651 cán bộ về xã (đạt 162% kế hoạch), tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực trọng yếu để vận hành thông suốt mô hình chính quyền mới. Đồng thời, giải quyết dứt điểm chế độ thôi việc cho 5.448 trường hợp với kinh phí 5.535 tỷ đồng, đảm bảo ổn định tâm lý đội ngũ. Hoàn thành 184/184 nhiệm vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao, đạt 100%; các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Cùng với đó, công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh; các chính sách người có công được triển khai đồng bộ, kịp thời nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách. Công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ, quản lý Hội, Quỹ, thanh niên và bình đẳng giới tiếp tục được thực hiện hiệu quả, tuân thủ nghiêm túc quy định pháp luật.

Sở đã chủ động phát động các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. Công tác khen thưởng đảm bảo thực chất, đúng đối tượng. Với những nỗ lực đó, tỉnh Phú Thọ xếp thứ nhất cả nước về cập nhật dữ liệu với 100% hồ sơ (88.921 cán bộ) đồng bộ lên Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông biểu dương và chúc mừng những kết quả ấn tượng, toàn diện mà Sở Nội vụ đã đạt được, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ trong năm 2025.

Cơ bản đồng tình với những phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2026 mà Sở Nội vụ đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đề nghị Sở Nội vụ tập trung thực hiện tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể: Sở cần quan tâm công tác xây dựng, phát triển Đảng; tiếp tục giữ gìn và phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng trong toàn Đảng bộ, toàn cơ quan, toàn đơn vị; phải “nghĩ lớn, hành động lớn với tầm nhìn dài hạn hơn”, quyết tâm lớn hơn, hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn nữa và không ngừng chủ động đổi mới sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ.

Quán triệt nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Trong đó, bám sát các nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị như Nghị quyết 57, 59, 66, 68, 70, 71, 72; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, Quy hoạch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn năm 2050 trong thực hiện nhiệm vụ.

Đặc biệt, Sở Nội vụ chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, cơ quan liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; nhất là chỉ đạo việc hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến bầu cử và công tác thi đua khen thưởng.

Siết chặt kỷ cương hành chính và kỷ luật công vụ; tiếp tục thực hiện phân công nhiệm vụ theo tinh thần 6 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; kiên quyết, kiên trì trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt hơn mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhận diện kịp thời những khó khăn, vướng mắc, nhất là đối với cấp xã để tham mưu về nhân lực, tổ chức, phương thức, cơ chế vận hành để bộ máy hoạt động thông suốt, đồng bộ, hiệu quả, phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp. Chủ động rà soát, đề xuất thực hiện sắp xếp, tinh gọn các đơn vị.

Tiếp tục tham mưu xây dựng đội ngũ cán bộ công chức tinh gọn, chất lượng cao, ngang tầm nhiệm vụ; trong đó xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để sau 5 năm nữa, cơ bản tổ chức bộ máy các cơ quan khối chính quyền tỉnh đáp ứng tiêu chuẩn chung về cơ cấu tổ chức, số lượng cán bộ, lãnh đạo; có cơ chế sàng lọc những người yếu kém, thiếu trách nhiệm, tiêu cực; thu hút, đãi ngộ, bồi dưỡng, phát triển nhân lực trình độ cao...

Tiếp tục rà soát, tham mưu đề xuất bãi bỏ, ban hành mới các văn bản QPPL về cơ chế, chính sách của ngành nội vụ; xác định đây là công tác quan trọng, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục trong dài hạn; nhất là chính sách an sinh xã hội, lao động - việc làm, bảo đảm toàn diện, đa tầng, bao trùm và linh hoạt, hiệu quả.

Thực hiện tốt chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội. Đặc biệt, phải bảo đảm thực hiện đúng, đủ, kịp thời chính sách đối với người có công và thân nhân. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Nội vụ quán triệt quan điểm của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm: "Đây không chỉ là đạo lý mà còn là trách nhiệm và lương tâm của thế hệ hiện tại đối với quá khứ hào hùng của dân tộc. Đừng để những người có công và thân nhân phải chờ đợi vì những thủ tục, quy trình khô cứng để rồi có những trường hợp chúng ta không còn cơ hội để tri ân hay chỉ ân hận về sự tri ân không đầy đủ, chu đáo như chúng ta mong muốn".

Tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong chuyển đổi số; triển khai có hiệu quả việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), (Big Data) trong thống kê, dự báo nguồn nhân lực và cải cách hành chính. Chú trọng xây dựng cơ sở dữ liệu về việc làm, hệ thống thông tin thị trường lao động; thực hiện tốt công tác kết nối cung - cầu lao động số; thúc đẩy kết nối hiệu quả hơn giữa Trung tâm dịch vụ việc làm - người lao động - nhà trường - doanh nghiệp tuyển dụng.

Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng để thực sự tạo ra các phong trào thi đua sâu rộng, có sức lay động, khơi dậy khát vọng cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới

Đồng chí Chủ tịch UBND Trần Duy Đông cũng đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm, phối hợp, hỗ trợ Sở Nội vụ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, cùng nhau đạt thêm nhiều thành tích mới, đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho Sở Nội vụ; trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 cá nhân. Nhiều tập thể và cá nhân thuộc Sở Nội vụ vinh dự được trao tặng Bằng khen, Cờ thi đua và danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2025.

