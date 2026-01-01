Toàn tỉnh xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông làm chết 2 người

{title}
Trong dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2026, người lao động được nghỉ dài ngày, nhu cầu đi lại, vui chơi, du xuân của người dân tăng cao. Từ chiều 31/12/2025, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt triển khai phương án tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường trọng điểm, khu vực cửa ngõ, cũng như tại các điểm vui chơi, lễ hội.
Lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông
Theo ghi nhận trong ngày đầu năm mới 2026, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao trên nhiều tuyến đường, tập trung vào thời điểm cuối buổi sáng và buổi chiều. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp tuần tra, kiểm soát, điều tiết giao thông, tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, không xảy ra ùn tắc kéo dài. Ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người dân có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy.
Trong ngày đầu tiên của năm mới, lực lượng chức năng tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, như: chạy quá tốc độ, đi không đúng làn đường, dừng, đỗ sai quy định và vi phạm nồng độ cồn.
Theo thống kê của Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Thọ, tính đến 15 giờ ngày 1/1/2026, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 2 người, không có người bị thương. Các vụ tai nạn xảy ra tại xã Bình Phú và xã Lập Thạch.
Cũng trong thời gian này, các lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 770 trường hợp, tổng số tiền phạt hơn 1,75 triệu đồng. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn 140 trường hợp, với số tiền xử phạt hơn 680 nghìn đồng.
Ban An toàn giao thông tỉnh tiếp tục khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng trong dịp đầu năm mới.
Minh Thuật, Cao Tuấn, Mạnh Quân
