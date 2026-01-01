Trung tâm Dịch vụ truyền thông Phú Thọ bắt đầu hoạt động từ 1/1/2026

Trung tâm Dịch vụ truyền thông thuộc Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2026. Trụ sở Trung tâm đặt tại đường Nguyễn Tất Thành, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (Đài PTTH Phú Thọ cũ).

Một số hình ảnh về các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm

Trung tâm có chức năng sản xuất và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực truyền thông; quảng cáo; tổ chức sự kiện trong và ngoài tỉnh; phát triển truyền thông số và các dịch vụ digital marketing; quản lý, vận hành và kinh doanh dịch vụ in ấn; hỗ trợ truyền thông chính trị, sản xuất tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Việc thành lập và đưa Trung tâm Dịch vụ truyền thông vào hoạt động đã phát huy nguồn lực sẵn có, cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi số, đa dạng và phong phú hoạt động báo chí truyền thông, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí - truyền thông của tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn mới.

Vĩnh Hà