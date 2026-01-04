Phú Thọ 24h
Chung kết Gameshow Khát vọng Lạc Hồng mùa 4 năm 2025

Sau 4 tháng diễn ra với những màn tranh tài sôi nổi, hấp dẫn, sáng 4/1, tại trường quay S8 - Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ diễn ra trận Chung kết Gameshow Khát vọng Lạc Hồng mùa 4 năm 2025. Trận Chung kết được truyền hình trực tiếp từ điểm cầu trung tâm Trường quay S8 kết nối tới 3 điểm cầu của 3 trường THPT có học sinh xuất sắc vào vòng chung kết là: THPT Chuyên Hùng Vương, THPT Việt Trì và THPT Hùng Vương.

Chung kết Gameshow Khát vọng Lạc Hồng mùa 4 năm 2025

Các đồng chí: Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vi Mạnh Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ trao Cúp, Vòng nguyệt quế cho Nhà vô địch - em Lý Thái Dương, Trường THPT chuyên Hùng Vương và giải thưởng cho các thí sinh đạt giải tại Vòng chung kết.

Tới dự và cổ vũ cho các thí sinh tại điểm cầu trung tâm có các đồng chí: Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vi Mạnh Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ; lãnh đạo một số sở, ngành, các đơn vị, doanh nghiệp tài trợ và đông đảo thầy, cô giáo, phụ huynh và các em học sinh.

Chung kết Gameshow Khát vọng Lạc Hồng mùa 4 năm 2025

Các đại biểu dự Gameshow Khát vọng Lạc Hồng mùa 4 năm 2025

Gameshow Khát vọng Lạc Hồng mùa 4 năm 2025 do Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và VNPT Phú Thọ tổ chức. Trải qua 16 trận thi đấu ở vòng Đấu trí và vòng Tranh tài, Khát vọng Lạc Hồng mùa 4 năm 2025 đã viết nên hành trình đáng nhớ, nhận được sự ủng hộ của các nhà trường cùng đông đảo người dân và sự đồng hành, ủng hộ của các đơn vị, doanh nghiệp, nhà tài trợ.

Chung kết Gameshow Khát vọng Lạc Hồng mùa 4 năm 2025

Các thí sinh (từ trái qua phải): Lý Thái Dương (THPT chuyên Hùng Vương), Tiến Dũng (THPT Việt Trì), Vũ Mai Trang (THPT chuyên Hùng Vương), Vũ Duy Bảo (THPT Hùng Vương) bắt đầu các phần thi.

Trận chung kết Gameshow Khát vọng Lạc Hồng mùa 4 là màn so tài của 4 thí sinh xuất sắc, trong đó có 2 thí sinh đến từ Trường THPT chuyên Hùng Vương là em Lý Thái Dương, Vũ Mai Trang; hai thí sinh còn lại là Vũ Duy Bảo (THPT Hùng Vương) và Tiến Dũng (THPT Việt Trì).

Chung kết Gameshow Khát vọng Lạc Hồng mùa 4 năm 2025

Đông đảo khán giả là các thầy, cô giáo và các em học sinh cổ vũ nhiệt tình cho các thí sinh tại Trường quay S8.

Chung kết Gameshow Khát vọng Lạc Hồng mùa 4 năm 2025

Chung kết Gameshow Khát vọng Lạc Hồng mùa 4 năm 2025

Chung kết Gameshow Khát vọng Lạc Hồng mùa 4 năm 2025

... và các điểm cầu THPT chuyên Hùng Vương, THPT Việt Trì và THPT Hùng Vương.

Tham gia trận chung kết Gameshow Khát vọng Lạc Hồng mùa 4, các thí sinh trải qua 4 phần thi: Khởi động, Thử thách, Đồng hành và Về đích.

Phần thi Về Đích là sự rượt đuổi điểm số đầy gay cấn giữa hai thí sinh của trường THPT chuyên Hùng Vương. Sự tự tin, bản lĩnh đã mang về chiến thắng cho Lý Thái Dương với tổng số 245 điểm. Đạt giải Nhì là Vũ Mai Trang với 225 điểm. Các em: Vũ Duy Bảo (THPT Hùng Vương) và Tiến Dũng (THPT Việt Trì) đồng giải Ba.

Chung kết Gameshow Khát vọng Lạc Hồng mùa 4 năm 2025

Nhà tài trợ trao biểu trưng tặng máy lọc nước ion kiềm Etugi cho các nhà trường có thí sinh tham gia trận chung kết.

Chung kết Gameshow Khát vọng Lạc Hồng mùa 4 năm 2025

Chung kết Gameshow Khát vọng Lạc Hồng mùa 4 năm 2025

Ngoài giải thưởng của Ban tổ chức, các thí sinh tham gia vòng chung kết còn giành được các suất học bổng của các nhà tài trợ và nhận Giấy khen của Sở GD&ĐT.

Nhân dịp này, Ban tổ chức chương trình và nhà tài trợ đã trao 5 suất học bổng cho 5 học sinh tham gia Gameshow Khát vọng Lạc Hồng có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng và trao tặng máy lọc nước ion kiềm Etugi cho 3 trường THPT có thí sinh tham dự trận chung kết.

Chung kết Gameshow Khát vọng Lạc Hồng mùa 4 năm 2025

Nhà tài trợ (Công ty VTH) trao 5 suất học bổng cho 5 học sinh tham gia Gameshow Khát vọng Lạc Hồng có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức Gameshow Khát vọng Lạc Hồng mùa 4 năm 2025 đã tặng hoa và biểu trưng tri ân các đơn vị, doanh nghiệp, nhà tài trợ và bộ phận cố vấn đã đồng hành với chương trình trong suốt thời gian qua.

Chung kết Gameshow Khát vọng Lạc Hồng mùa 4 năm 2025

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Chinh - Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ, Trưởng Ban tổ chức Gameshow Khát vọng Lạc Hồng mùa 4 năm 2025 tặng hoa tri ân các đơn vị, doanh nghiệp, nhà tài trợ đã đồng hành với chương trình trong suốt thời gian qua.

Sau 4 mùa tổ chức thành công, Gameshow Khát vọng Lạc Hồng tiếp tục để lại dấu ấn đậm nét về một sân chơi trí tuệ học đường bổ ích, lành mạnh, khích lệ tinh thần và niềm tự hào của các em học sinh quyết tâm chinh phục những đỉnh cao tri thức.

Chung kết Gameshow Khát vọng Lạc Hồng mùa 4 năm 2025

Ban tổ chức Gameshow Khát vọng Lạc Hồng mùa 4 năm 2025 tặng hoa, trao biểu trưng tri ân các thầy, cô giáo - bộ phận cố vấn đã đồng hành với chương trình trong suốt thời gian qua.

Gameshow được tổ chức thành công cũng thể hiện năng lực sản xuất Gameshow truyền hình ngày càng chuyên nghiệp của Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ. Hành trình chinh phục Vòng nguyệt quế vinh quang của các thí sinh xuất sắc đã truyền cảm hứng cho các thế hệ học sinh để các em tiếp tục nỗ lực rèn đức, luyện tài, trau dồi kiến thức, tạo nên những dấu ấn đặc biệt cho ngành Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ trong thời gian tới.

Đinh Vũ – Đức Anh


