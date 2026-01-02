Du lịch Phú Thọ - Trải nghiệm thú vị và chất lượng dịp nghỉ Tết Dương lịch

Dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 kéo dài 4 ngày, vùng Đất Tổ linh thiêng cội nguồn dân tộc sẵn sàng chào đón du khách bằng bức tranh du lịch đa sắc màu, nơi hội tụ hài hòa giữa thiên nhiên hùng vĩ, bản sắc văn hóa đặc trưng và hệ thống dịch vụ ngày càng chuyên nghiệp, chất lượng. Mỗi điểm đến đều mang đến những trải nghiệm thú vị, mới mẻ cho du khách trong và ngoài nước.

Khu du lịch Tam Đảo từ lâu là điểm đến quen thuộc của du khách mỗi dịp nghỉ lễ, Tết.

Từ lâu, Tam Đảo là lựa chọn quen thuộc của nhiều du khách mỗi dịp nghỉ lễ, Tết. Nằm giữa mây ngàn, nơi đây vẫn giữ được nét đẹp mơ màng, cổ tích với những ngôi nhà nhiều màu sắc dựa lưng vào núi, những quán cà phê ẩn hiện trong sương và những bậc đá rêu phong nhuốm màu thời gian. Điều đáng quý là Tam Đảo đang chuyển mình theo hướng hiện đại hơn, đầy đủ dịch vụ hơn, nhưng vẫn gìn giữ được vẻ hoang sơ rất riêng. Với diện tích quy hoạch hơn 10.700 ha, Tam Đảo là một trong những khu du lịch nghỉ dưỡng núi cao lớn nhất miền Bắc, sở hữu hệ sinh thái phong phú của Vườn Quốc gia Tam Đảo cùng hàng loạt điểm đến hấp dẫn...

Trải dài hơn 100 km, mặt nước rộng gần 8.000 ha với 47 hòn đảo lớn nhỏ, hồ Hòa Bình mênh mang là điểm đến lý tưởng. Dịp nghỉ lễ, các điểm du lịch trên hồ trở thành lựa chọn hàng đầu của du khách yêu thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa. Thung Nai – “Hạ Long trên cạn” quyến rũ với non xanh, nước biếc, những đảo nhấp nhô soi bóng mây trời. Khu vực xã Mường Hoa - vùng lõi của hồ Hòa Bình đang từng bước hình thành hệ thống điểm đến chất lượng.

Khu vực hồ Hòa Bình còn là không gian văn hóa đặc sắc với các điểm đến tâm linh như đền Bà Chúa Thác Bờ, động Thác Bờ, động Hoa Tiên, đảo Dừa, đảo Ngọc... cùng đời sống sinh hoạt đậm bản sắc của đồng bào các dân tộc Mường, Dao, Thái. Các dự án du lịch sinh thái, tiêu biểu như PriorBay - khu du lịch sinh thái Ngòi Hòa mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng, villa cao cấp, bến du thuyền, khu trải nghiệm văn hóa, đáp ứng đa dạng nhu cầu du khách.

Du khách trải nghiệm chèo thuyền kayak tại khu du lịch Mít Retreat, xã Đà Bắc.

Tại vịnh Hiền Lương, hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng – cộng đồng đang phát triển mạnh mẽ. Những điểm đến như Mít Retreat, Xoan Retreat, Mơ Villa hay các homestay bản địa được đầu tư bài bản, tôn trọng tự nhiên. Anh Nguyễn Xuân Tùng - Giám đốc Mít Retreat cho biết: Nơi đây không chỉ là chốn nghỉ ngơi mà còn là không gian sáng tạo, kết nối, để du khách thực sự “sống chậm” giữa mây nước. Dịp nghỉ Tết Dương lịch dài ngày năm nay, khu du lịch đã chuẩn bị các điều kiện để đón du khách có kỳ nghỉ thú vị...

Là vùng đất cội nguồn dân tộc Việt Nam, Phú Thọ sở hữu nhiều tài nguyên văn hóa nổi bật, đa dạng và giàu giá trị, tiêu biểu là Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng. Không gian văn hóa, lễ hội phong phú hòa quyện với những điểm đến tâm linh, sinh thái, nghỉ dưỡng tạo nên hệ sản phẩm đa dạng, hấp dẫn.

Bên cạnh đó, Phú Thọ sở hữu hệ sinh thái tự nhiên phong phú, đa dạng bậc nhất miền Bắc: Vùng núi cao với khí hậu mát mẻ quanh năm như Tam Đảo, Xuân Sơn, Mai Châu thích hợp cho du lịch nghỉ dưỡng, trekking, thể thao mạo hiểm; nguồn khoáng nóng quý hiếm tại Thanh Thủy, Kim Bôi là tiềm năng lớn cho du lịch chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng cao cấp; hệ thống hồ, sông, suối, hang động tự nhiên như hồ Hòa Bình, hồ Đại Lải, đầm Vân Hội... thuận lợi phát triển du lịch sinh thái, khám phá, thể thao nước. Hạ tầng dịch vụ du lịch phát triển nhanh với sự xuất hiện của nhiều khu nghỉ dưỡng, đô thị sinh thái, sân golf và resort cao cấp như: FLC Vĩnh Thịnh, Wyndham Thanh Thủy, Serena Kim Bôi, Avana Retreat; sân golf Tam Đảo, Thanh Lanh, Phượng Hoàng, Hilltop Valley Kỳ Sơn...

Đồi chè Long Cốc, xã Long Cốc thu hút du khách đến trải nghiệm, khám phá.

Đồng chí Đặng Tuấn Hùng - Trưởng Phòng Quản lý Du lịch (Sở VH,TT&DL) cho biết: Tỉnh đã và đang tăng cường các giải pháp bảo đảm hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh dịp Tết diễn ra an toàn, văn minh, chất lượng, đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng của Nhân dân và du khách trong nước, quốc tế.

Sở VH,TT&DL đã ban hành công văn về việc đảm bảo các hoạt động du lịch trong dịp Tết Dương lịch 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Theo đó, sở đề nghị UBND các xã, phường, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và Vườn Quốc gia Xuân Sơn tăng cường công tác chỉ đạo, tổ chức các sự kiện văn hóa, lễ hội, nghệ thuật, du lịch đặc sắc, phù hợp với thuần phong mỹ tục, góp phần quảng bá hình ảnh, thương hiệu du lịch địa phương. Đồng thời, chú trọng quản lý nhà nước về du lịch, thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ tại các cơ sở lưu trú, khu, điểm du lịch, nhà hàng, phương tiện vận chuyển, hoạt động hướng dẫn viên và xử lý nghiêm các vi phạm. Trong đó, nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách; phòng, chống cháy nổ, dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm; giữ gìn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải kịp thời.

Các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch phải thực hiện nghiêm việc niêm yết, công khai giá, không nâng giá, ép giá, “chặt chém” khách; nâng cao chất lượng dịch vụ, thái độ phục vụ và công khai đường dây nóng tiếp nhận, giải quyết phản ánh của du khách. Không được quảng cáo sai sự thật, gây nhầm lẫn về chất lượng, xuất xứ sản phẩm, dịch vụ du lịch.

Với sự chuẩn bị đồng bộ của chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng, cùng hệ thống sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng, Phú Thọ đã và đang khẳng định là điểm đến trải nghiệm thú vị, chất lượng, sẵn sàng mang đến cho du khách kỳ nghỉ lễ trọn vẹn, đáng nhớ.

Hương Lan