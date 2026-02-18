Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Hoa Kỳ

{title}
{publish}
{head}
Ngày 18/2/2026, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C., Hoa Kỳ từ ngày 18 đến ngày 20/2/2026, theo lời mời của Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Donald Trump, Chủ tịch Sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza.
Tổng Bí thư Tô Lâm rời Hà Nội, lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tham gia chuyến công tác cùng Tổng Bí thư Tô Lâm có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao; Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Tài chính; Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; Lê Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Công thương; Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Nguyễn Quốc Dũng, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Sự tham dự của lãnh đạo cao nhất của Việt Nam cho thấy sự ủng hộ và sẵn sàng tham gia của Việt Nam vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế vì hòa bình và phát triển. Đây cũng là việc cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác trên các vấn đề quốc tế trong nội hàm Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
Theo nhandan.vn
Mỗi độ xuân về, khi đất trời chuyển mình trong sắc đào, sắc mai, trong mùi hương trầm ấm của ký ức và niềm tin, dân tộc Việt Nam lại thêm một lần soi chiếu hành trình đã qua để...
Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với tiêu đề: “Đẩy mạnh...
baophutho.vn Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là chủ trương lớn của Ðảng, có ý nghĩa sâu sắc trong việc xây dựng Ðảng trong...
baophutho.vn Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quy định số 06-QĐ/TW về quản lý và sử dụng thẻ đảng viên.
baophutho.vn Xuân này, Ðất Tổ đón một mùa Xuân khác. Không chỉ là mùa Xuân của thiên nhiên, mà là mùa Xuân của một bước ngoặt phát triển, khi Phú Thọ - Vĩnh...
baophutho.vn Hạnh phúc luôn là khát vọng phổ quát của nhân loại và là mục tiêu cốt lõi xuyên suốt sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong bối...
baophutho.vn Xuân Bính Ngọ 2026 mở ra thời khắc đặc biệt trong lịch sử phát triển của Phú Thọ - Tết đầu tiên sau hợp nhất 3 tỉnh, cũng là năm khởi đầu nhiệm...