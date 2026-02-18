Phú Thọ đưa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào cuộc sống

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là chủ trương lớn của Ðảng, có ý nghĩa sâu sắc trong việc xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh; bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Trong 10 năm qua, Ðảng bộ tỉnh Phú Thọ đã đặc biệt chú trọng tổ chức, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng, xuyên suốt, gắn chặt với thực hiện các Nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Kết quả nổi bật là việc học tập và làm theo Bác không chỉ dừng lại ở nhận thức mà quan trọng hơn là những hành động cụ thể, thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong mọi lĩnh vực đời sống.

Chỉ đạo kịp thời, đồng bộ, nhất quán

Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai nghiêm túc, bài bản. Công tác tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW được thực hiện hiệu quả, nội dung được đổi mới, hình thức phong phú, linh hoạt; chú trọng áp dụng công nghệ thông tin, tiện ích của internet và mạng xã hội, phù hợp với đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trong 10 năm, tỉnh Phú Thọ đã ban hành trên 200 văn bản triển khai, quán triệt, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Từ thực tiễn của từng địa phương, đơn vị đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề cần quan tâm chỉ đạo giải quyết, góp phần đưa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào cuộc sống.

Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tiến hành nghiêm túc từ tỉnh đến cơ sở; phát huy tối đa, vận dụng linh hoạt, đa dạng hình thức tổ chức, tuyên truyền. Với phương châm phát huy vai trò nêu gương trong Đảng, “trên trước, dưới sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, 100% người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và trên 90% cán bộ, đảng viên trong tỉnh xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Tranh cổ động của Anh Minh

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, trong rất nhiều nhiệm vụ đặt ra nhằm thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ tỉnh Phú Thọ xác định chú trọng xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình là một nội dung quan trọng, cốt lõi. Thông qua đó, lấy “cái đẹp” dẹp “cái xấu”, vừa góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ “xây”, vừa để thực hiện nhiệm vụ “chống”. Các kế hoạch, hướng dẫn xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được ban hành nhằm hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng, nhân rộng điển hình tiêu biểu phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ; khuyến khích cách làm hay, sáng tạo; góp phần thực hiện tốt 3 mục tiêu trụ cột: Học tập, làm theo Bác và nêu gương mà Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị đã chỉ ra. Đây là tiền đề quan trọng để Phú Thọ có những kết quả ấn tượng trong xây dựng mô hình, điển hình, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lan tỏa việc học và làm theo Bác

Những chủ trương, chỉ đạo của tỉnh trong xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhanh chóng được triển khai thực hiện gắn với các phong trào thi đua, tạo không khí thi đua sôi nổi trong học tập và làm theo Bác ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trên toàn tỉnh. Đây là biện pháp hữu hiệu để hệ thống các quan điểm, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu vào nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo chuyển biến tích cực trong hành động, trong công việc hằng ngày của mỗi người. Những tấm gương bình dị mà cao quý từ cán bộ, đảng viên đến người lao động, nông dân, học sinh... đã minh chứng rõ việc học và làm theo Bác không phải là những việc lớn lao, hay ở tầm cao... mà bắt đầu từ những hành động nhỏ, thiết thực trong cuộc sống hàng ngày.

Công tác tuyên truyền được thực hiện với hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, đặc biệt phát huy thế mạnh của các nền tảng mạng xã hội (fanpage, facebook, zalo, youtube...). Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục: “Những mẩu chuyện, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Học Bác mỗi ngày”, “Những tấm gương tuổi trẻ làm theo lời Bác”, “Gương sáng đảng viên”, “Nét đẹp đời thường”; tổ chức các cuộc thi báo chí, giải thưởng sáng tác, triển lãm nghệ thuật, tọa đàm khoa học; Chương trình nghệ thuật sử thi “Sáng ngời di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh”, “Tình Bác sáng đời ta”; tổ chức hội thi sân khấu hóa, Hội thi Báo cáo viên giỏi tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc thi viết tìm hiểu về Bác Hồ, các cuộc hội thảo, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, triển lãm, giới thiệu sách, ảnh; tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Qua những hoạt động trên đã nâng cao nhận thức trong Đảng, trong xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh thấm sâu, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, góp phần xây dựng, phát triển văn hóa, con người, bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Mỗi người tốt, việc tốt là một bông hoa đẹp, toàn tỉnh Phú Thọ đã có hàng ngàn bông hoa đẹp trong vườn hoa thi đua học tập và làm theo Bác. Đã có hàng nghìn điển hình, mô hình tiêu biểu được xây dựng, nhân rộng và ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý trong học tập và làm theo Bác, gắn kết với các phong trào thi đua yêu nước, như các mô hình trong thực hiện công tác cải cách hành chính, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; chương trình hiến đất làm đường giao thông nông thôn, hiến đất xây dựng nhà văn hóa khu, trường học... Qua đó xuất hiện nhiều cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác. Nhiều tập thể, cá nhân đã được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh biểu dương, khen thưởng. Trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, toàn tỉnh có 61 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tặng bằng khen; các tấm gương tiêu biểu được Bảo tàng Hồ Chí Minh lựa chọn giới thiệu tại triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” vào các dịp kỷ niệm sinh nhật Bác hằng năm; đặc biệt, tại chương trình “Hồ Chí Minh - hành trình khát vọng” do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức thường niên, Phú Thọ có nhiều điển hình vinh dự được tôn vinh và được Tổng Bí thư tặng kỷ niệm chương.

Qua thực tiễn cho thấy, ai cũng có thể học và làm theo Bác một cách tự nhiên, ở mọi lúc, mọi nơi, trong mọi việc; có những người cán bộ cơ sở ngày đêm lăn lộn với công tác mặt trận ở khu dân cư; những cán bộ đoàn mẫn cán, đưa công nghệ, chuyển đổi số vào thực tiễn; những y, bác sĩ say mê học tập, nghiên cứu, sáng tạo, tìm ra phương pháp điều trị mới hiệu quả, bảo vệ sức khỏe Nhân dân; những cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội sẵn sàng đương đầu với khó khăn, vất vả vì sự bình yên của Nhân dân, giữ vững an ninh quốc phòng; những thầy hiệu trưởng tìm cách lấy lại uy tín cho ngôi trường mà mình vừa được phân công về lãnh đạo, khơi lại tâm huyết dạy và học cho thầy và trò; đó còn là những người trẻ khởi nghiệp thành công trên chính mảnh đất quê hương mình sau nhiều gian nan, thử thách; là những người dân lao động dù cuộc sống còn nhiều lo toan vẫn thường xuyên tham gia hoạt động thiện nguyện; là người khuyết tật luôn giữ gìn một tâm hồn đẹp, nghị lực vượt qua số phận, giúp đỡ những người kém may mắn hơn... Những tấm gương đó đã tạo sức lan tỏa tích cực, khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước, cống hiến vì cộng đồng.

Việc xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình trong học tập và làm theo Bác có nhiều ý nghĩa, mang giá trị tinh thần, nhân văn to lớn, vừa là mục tiêu, vừa là động lực để mỗi tập thể, cá nhân quyết tâm đạt được kết quả cao hơn trong lao động, sản xuất và hoạt động xã hội; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị. Đó cũng là biểu hiện sinh động nhất của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khích lệ, động viên các tập thể, cá nhân tích cực lao động, học tập, sản xuất, góp phần xây dựng quê hương, thúc đẩy tinh thần tương thân, tương ái, lan tỏa lối sống tốt, đẹp.

Tiếp tục khơi dậy tinh thần học và làm theo Bác

Xuất phát từ thực tiễn, việc xây dựng mô hình, điển hình trong học tập và làm theo Bác cần phát huy đồng bộ vai trò của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí, truyền thông, đặc biệt là vai trò của cấp ủy Đảng, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục quan tâm đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên. Việc xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến phải gắn liền với việc phát hiện những nhân tố mới thông qua các phong trào thi đua, cuộc vận động, triển khai các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ngoài ra, cần coi trọng việc biểu dương kịp thời các mô hình, điển hình nhằm khích lệ, tạo động lực, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Trong xây dựng, khơi dậy mô hình, điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần đề cao trách nhiệm, vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị.

Đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ quan trọng; góp phần phát huy hệ giá trị và bản sắc văn hóa con người Phú Thọ, xây dựng xã hội lành mạnh, văn minh, an toàn, phát triển. Đó là cơ sở vững chắc để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy