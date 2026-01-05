Giao lưu văn hoá giữa sinh viên Đại học Hùng Vương và đoàn sinh viên thuộc Hiệp hội Châu Á Thái Bình Dương

{title}
{publish}
{head}
Tối 5/1, Trường Đại học Hùng Vương và Hiệp hội Châu Á Thái Bình Dương (PAS) tổ chức Chương trình Giao lưu Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc năm 2026. Từ năm 2019 đến nay, Trường Đại học Hùng Vương và Hiệp hội Châu Á Thái Bình Dương (PAS) đã phối hợp tổ chức 2 chương trình giao lưu văn hóa tại Việt Nam và 2 chương trình giao lưu trực tuyến.
Sinh viên Trường Đại học Hùng Vương với tiết mục giao lưu văn nghệ.
Chương trình giao lưu năm 2026 diễn ra từ ngày 2-17/1 với các hoạt động như: Dạy tiếng Việt Nam, Hàn Quốc; dạy hát và tìm hiểu võ thuật cổ truyền Việt Nam, Teakwondo; tìm hiểu văn hóa nghệ thuật truyền thống Việt Nam, Hàn Quốc thông qua trải nghiệm Hát Xoan, thư pháp, các trò chơi dân gian, Tết cổ truyền Việt Nam, văn hóa Hàn Quốc, nghệ thuật của Hàn Quốc...
Các sinh viên thuộc Hiệp hội Châu Á Thái Bình Dương (PAS) mang đến chương trình giao lưu nhiều tiết mục văn nghệ trẻ trung, sôi động.
Thông qua các hoạt động giao lưu, trải nghiệm văn hoá truyền thống, các sinh viên có cơ hội chia sẻ bản sắc văn hoá, phong tục tập quán cũng như quan điểm về học tập, cuộc sống và hội nhập quốc tế. Qua đó góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và Trường Đại học Hùng Vương nói riêng, đồng thời giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng giao tiếp liên văn hoá, nâng cao năng lực ngoại ngữ và tinh thần công dân toàn cầu trong bối cảnh hội nhập khu vực Châu Á - Thái Bình Dương...
Toàn cảnh chương trình.
Lê Hoàng
baophutho.vn Ngày 5/1, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tổng kết năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch...
baophutho.vn Sau 4 tháng diễn ra với những màn tranh tài sôi nổi, hấp dẫn, sáng 4/1, tại trường quay S8 - Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ diễn ra...
baophutho.vn Năm 2026 đến với Phú Thọ trong một bối cảnh lịch sử chưa từng có. Đây là năm đầu tiên tỉnh bắt tay triển khai Chương trình hành động nhiệm kỳ...
baophutho.vn Dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 kéo dài 4 ngày, vùng Đất Tổ linh thiêng cội nguồn dân tộc sẵn sàng chào đón du khách bằng bức tranh du lịch đa...
baophutho.vn Trung tâm Dịch vụ truyền thông thuộc Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2026. Trụ sở Trung tâm đặt...
baophutho.vn Trong dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2026, người lao động được nghỉ dài ngày, nhu cầu đi lại, vui chơi, du xuân của người dân tăng cao. Từ chiều...
baophutho.vn Ngày 1/1/2026, tại xã Văn Miếu, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Hà Văn Thọ,...