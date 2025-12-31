Chủ tịch UBND tỉnh cho ý kiến thẩm định quy hoạch phân khu các khu công nghiệp

Chiều 31/12, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chủ trì hội nghị nghe Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh báo cáo thẩm định quy hoạch phân khu các KCN trên địa bàn tỉnh. Cùng dự có đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Quản lý các KCN tỉnh báo cáo chi tiết 8 đồ án quy hoạch phân khu các KCN gồm: Thanh Cao; Thanh Ba; Thái Hòa – Liễn Sơn – Liên Hòa khu vực I; Lập Thạch I; Lập Thạch II; Yên Lạc; Bình Xuyên – Yên Lạc I; Bình Xuyên – Yên Lạc II.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn cho ý kiến tại hội nghị.

Theo Ban Quản lý các KCN, việc lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch 8 KCN được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu và quy định có liên quan (đấu thầu rộng rãi). Đơn vị tư vấn lập đồ án quy hoạch đều có đầy đủ năng lực tư vấn, chứng chỉ hành nghề theo quy định. Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm đồ án quy hoạch đều có đủ điều kiện năng lực theo quy định.

Giám đốc Ban Quản lý các KCN tỉnh Hoàng Long Biên báo cáo tại hội nghị.

Quá trình lập quy hoạch, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã phối hợp với đơn vị tư vấn lập quy hoạch, xin ý kiến các sở, ngành, địa phương có liên quan; lấy ý kiến cộng đồng dân cư. Bảo đảm hồ sơ đồ án tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành. Ban Quản lý các KCN tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh xin ý kiến các Bộ: Xây dựng; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Lãnh đạo các sở, ngành cho ý kiến vào các đồ án quy hoạch.

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu, Ban Quản lý các KCN đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu, giải trình. Các đồ án quy hoạch đã xác định chức năng sử dụng cho từng ô đất trong KCN; tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan cho toàn khu vực lập quy hoạch; chỉ tiêu về dân số (quy mô lao động), sử dụng đất, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật; đồng thời khớp nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài KCN đảm bảo các giai đoạn phát triển cho từng KCN gắn với bảo vệ môi trường, an ninh phòng cháy chữa cháy.

Các đồ án quy hoạch cũng đánh giá, đề xuất vị trí, diện tích khu đất phát triển dự án nhà ở xã hội theo dự báo nhu cầu trong các KCN và tái định cư, đảm bảo đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người lao động trong các KCN và ổn định đời sống cho các hộ phải tái định cư. Đánh giá, xác định nguồn, quy mô công suất cấp điện, nước, thoát nước mưa, nước thải bảo đảm đồng bộ, thống nhất giữa các hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật trong khu vực quy hoạch với các công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài khu vực quy hoạch, bảo đảm tính kế thừa các quy hoạch cấp trên và các đồ án, dự án đã được phê duyệt, phù hợp với khu vực dân cư hiện hữu đã ổn định.

Thảo luận tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, địa phương cơ bản thống nhất với báo cáo, nội dung quy hoạch phân khu 8 khu công nghiệp; đồng thời đề nghị các đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát những vị trí đông dân cư, vị trí có diện tích mặt nước lớn để tính toán phù hợp công tác giải phóng mặt bằng, phòng chống ngập úng; rà soát cụ thể quy hoạch bảo đảm phù hợp với quy hoạch tái định cư, quy hoạch điện, khu nghĩa trang; tăng diện tích trồng cây xanh để bảo đảm các chỉ tiêu khu công nghiệp xanh, thân thiện môi trường. Xác định rõ diện tích đất bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư; bổ sung cập nhật diện tích nhà ở xã hội vào trong đồ án quy hoạch; lưu ý rà soát tỷ lệ, chỉ tiêu sử dụng đất, tránh phá vỡ cảnh quan, công trình thủy lợi. Phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiến hành dò gỡ bom mìn, bảo đảm an toàn cho các địa điểm quy hoạch phân khu khu công nghiệp; quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông KCN...

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đánh giá cao nỗ lực trong công tác phối hợp của Ban Quản lý các KCN tỉnh, đơn vị tư vấn cùng các địa phương khẩn trương triển khai các đồ án phân khu. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị liên quan tiếp thu các ý kiến góp ý tại hội nghị, tiếp tục phối hợp rà soát, cập nhật quy hoạch để sớm hoàn thành các đồ án. Quá trình bổ sung cần được thực hiện nhanh chóng, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, quy định phê duyệt theo Luật, Nghị định và các Thông tư hướng dẫn. Quy hoạch cần bảo đảm quy chuẩn của các ngành về diện tích cây xanh, đất dùng chung, quy định về nước thải, đất an ninh, phòng cháy, chữa cháy, hạ tầng đường giao thông với quy mô từ 6 làn xe, hệ thống các đường gom; xây dựng hạ tầng ngầm kết nối với hạ tầng ngoài hàng rào khu công nghiệp; ưu tiên thu hút ngành nghề công nghiệp công nghệ cao, bán dẫn; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Đinh Vũ