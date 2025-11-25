Kỳ họp chuyên đề thứ Tư - HĐND tỉnh khóa XIX: Thông qua 33 Nghị quyết

Trong chương trình làm việc ngày 25/11, Kỳ họp chuyên đề thứ Tư - HĐND tỉnh khóa XIX đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, tham gia ý kiến vào các tờ trình, báo cáo và thông qua 33 nghị quyết quan trọng.

Chủ tọa kỳ họp

Tại kỳ họp, UBND tỉnh đã trình hơn 30 tờ trình liên quan đến các nhóm vấn đề, chính sách lớn, bao gồm: Quản lý tài chính, Ngân sách và Đầu tư công; Phát triển nông nghiệp, nông thôn và lâm nghiệp gồm hỗ trợ liên kết sản xuất, khuyến nông, và phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi; đảm bảo an ninh, trật tự và quản lý xã hội; chính sách y tế, dân số và an sinh xã hội bao gồm thu hút nhân lực y tế, hỗ trợ bảo hiểm y tế, quà tặng người cao tuổi; phát triển văn hóa, thể thao và giáo dục với các chế độ cho thể thao, hỗ trợ cho người trực tiếp trông coi di tích được Nhà nước xếp hạng trên địa bàn tỉnh...; các chính sách thúc đẩy khoa học, công nghệ và phát triển doanh nghiệp như hỗ trợ đổi mới công nghệ và bảo hộ sở hữu trí tuệ.....

Đồng chí Phan Trọng Tấn-Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày các tờ trình thuộc nhóm lĩnh vực kinh tế

Đồng chí Phùng Thị Kim Nga-Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày các tờ trình thuộc nhóm lĩnh vực văn hóa-xã hội

Các đại biểu cũng nghe các Ban của HĐND tỉnh trình bày tóm tắt các báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp.

Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết

Các đại biểu thống nhất cao với các nội dung trình tại Kỳ họp; đồng thời khẳng định, các nội dung được trình và được thông qua sẽ góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội phù hợp với điều kiện thực tiễn sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Các đại biểu đã tham gia thảo luận các vấn đề liên quan đến chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 – 2030; chính sách hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; chính sách thu hút, đào tạo nguồn nhân lực y tế làm việc tại các cơ quan, đơn vị công lập trước hợp nhất và một số đề xuất, kiến nghị ban hành chính sách thu hút, đào tạo nguồn nhân lực y tế làm việc tại các cơ quan, đơn vị công lập thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý giai đoạn 2026-2030; phát huy hiệu quả hoạt động của đội dân phòng ở các thôn, tổ dân phố, khu dân cư trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 33 nghị quyết thuộc các nhóm lĩnh vực: Kinh tế - ngân sách; dân tộc; pháp chế; văn hóa – xã hội. Các nghị quyết là cơ sở pháp lý quan trọng để tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và giai đoạn 2026 - 2030.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh khẳng định: Các nghị quyết thông qua tại Kỳ họp rất quan trọng, kịp thời cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh trong giai đoạn mới.

Các nghị quyết được HĐND tỉnh ban hành thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, thống nhất quản lý nhà nước trên địa bàn, tăng cường tính chủ động, tự chủ của chính quyền các cấp và tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong thời gian tới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh phát biểu bế mạc kỳ họp

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và những năm tiếp theo; cũng như thực hiện hiệu quả các nghị quyết đã thông qua tại Kỳ họp này, đồng chí đề nghị UBND tỉnh tập trung tổ chức triển khai kịp thời các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện theo từng giai đoạn; kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai. Không để tình trạng nghị quyết ban hành nhưng chậm đi vào cuộc sống hoặc thực hiện hình thức, không hiệu quả.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát; đánh giá hiệu quả, chất lượng chính sách sau khi ban hành, kịp thời phát hiện những thiếu sót, bất cập để điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi, đảm bảo các nghị quyết được thực thi đạt hiệu quả cao nhất.

Tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cử tri, kịp thời phản ánh, kiến nghị với HĐND, UBND, các cơ quan liên quan xem xét giải quyết. Các cơ quan thông tin truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền về kết quả kỳ họp, nghị quyết của HĐND tỉnh đến cử tri và Nhân dân để được biết, theo dõi, giám sát và thực hiện.

Trong bối cảnh thời gian từ nay đến Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 không còn nhiều, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh đề nghị HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, khẩn trương chuẩn bị đầy đủ các nội dung thuộc phạm vi trách nhiệm của mình.

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành hoàn thiện báo cáo, tờ trình, đề án và dự thảo nghị quyết bảo đảm cơ sở pháp lý, quy trình và chất lượng theo quy định.

Các Ban HĐND tỉnh tăng cường nghiên cứu tài liệu, nắm chắc thông tin để tiến hành thẩm tra theo hướng thực chất, rõ quan điểm và kiến nghị cụ thể đối với từng nội dung trình kỳ họp; các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND cần tiếp tục tăng cường tiếp xúc cử tri, tổng hợp đầy đủ ý kiến, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân để phản ánh kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng xem xét, quyết nghị các nội dung tại kỳ họp; đảm bảo các quyết định ban hành sát thực tiễn, hợp lòng dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Cùng với đó, tiếp tục triển khai các nội dung công việc chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND hai cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đảm bảo nghiêm túc, đầy đủ các bước, quy trình công tác bầu cử theo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường tuyên truyền, vận động cử tri, bảo đảm quyền và nghĩa vụ của Nhân dân.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh bày tỏ tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết, đổi mới, quyết tâm cao và sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập sẽ tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.

