Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Tân Sơn

Sáng 25/11, tại xã Tân Sơn, Tổ đại biểu HĐND khu vực Thanh Sơn- Tân Sơn gồm các ông, bà: Vi Mạnh Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Tổng Biên tập Báo và PTTH Phú Thọ; Phạm Thanh Tùng - Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Thị Quỳnh Trang - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh; Đinh Thị Tuyết Mai - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lai Đồng đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Tân Sơn trước Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại biểu Vi Mạnh Hùng - Tổng Biên tập Báo và PTTH Phú Thọ phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin đến cử tri và Nhân dân kết quả kỳ họp thứ Nhất, kỳ họp chuyên đề thứ Nhất, thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư HĐND tỉnh khoá XIX; thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; đại biểu HĐND xã Tân Sơn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026; thông báo nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thứ Ba, HĐND xã Tân Sơn khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Đinh Thị Tuyết Mai, đại diện Tổ Đại biểu HĐND tỉnh khu vực Thanh Sơn-Tân Sơn báo cáo cử tri kết quả kỳ họp HĐND tỉnh

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cử tri các xã đã kiến nghị một số nội dung liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương như: Tình trạng điện sinh hoạt cho các hộ dân còn yếu, một số đường điện trong khu dân cư đang bị xuống cấp, gây nguy hiểm cho người dân; đề nghị hỗ trợ xi măng, kinh phí để dân hoàn chỉnh một số tuyến đường dân sinh trong khu dân cư, tiếp tục nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất.

Quan tâm, rà soát, cấp đất ở, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với những hộ dân chưa có đất ở, có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận để sử dụng lâu dài, ổn định cuộc sống; tình trạng san lấp mặt bằng trái phép, lấn chiếm đất 5% của xã vẫn đang diễn ra, việc đền bù cây cây trồng và tài sản trên đất khi nhà nước thu hồi đất làm cụm công nghiệp chưa thỏa đáng; các vấn đề an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cổng trường học...

Các đại biểu HĐND tỉnh tại buổi tiếp xúc cử tri xã Tân Sơn

Cử tri xã Tân Sơn tham dự buổi tiếp xúc cử tri

Cử tri Hà Kế Tấn, khu 2A , xã Tân Sơn phát biểu kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri

Cử tri Hà Thị Luân, Trưởng Ban công tác mặt trận khu Cường Thịnh đề nghị quan tâm việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

Đại biểu HĐND tỉnh khu vực Thanh Sơn, Tân Sơn và đại biểu HĐND xã Tân Sơn đã tiếp thu và giải đáp một số vấn đề thuộc thẩm quyền mà cử tri quan tâm, đồng thời, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển tới HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Những kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã, đại biểu HĐND tỉnh đề nghị lãnh đạo các xã chỉ đạo rà soát, xem xét, giải quyết những nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của người dân.

Ngọc Tuấn