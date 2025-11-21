Ban Văn hóa - Xã hội thẩm tra các nội dung trình tại Kỳ họp chuyên đề thứ Tư, HĐND khóa XIX

Ngày 21/11, Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra các nội dung trình tại Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XIX. Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm – TUV, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trình bày tóm tắt Dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ trẻ em, giáo viên mầm non và cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Lãnh đạo Sở Nội vụ trình bày Dự thảo Nghị quyết Quy định mức tặng quà đối với chiến khu cách mạng; cơ sở điều dưỡng người có công; người có công và thân nhân người có công với cách mạng và một số đối tượng khác nhân dịp các sự kiện, ngày lễ lớn của tỉnh Phú Thọ.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trình bày dự thảo nghị quyết.

Thẩm tra các nội dung này, Ban Văn hóa – Xã hội đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính cần làm rõ thêm các đối tượng được thụ hưởng, phương án hỗ trợ; giải trình về mức hỗ trợ; làm rõ khái niệm về khu, cụm công nghiệp để khi triển khai chính sách không bỏ sót đối tượng.

Đối với dự thảo do Sở Nội vụ trình bày, Ban Văn hóa – Xã hội đề nghị cần thống nhất tên gọi, làm rõ thêm các địa phương thuộc chiến khu cách mạng để áp dụng thống nhất.

Lãnh đạo Sở Nội vụ trình bày dự thảo nghị quyết liên quan.

Tiếp đó, hội nghị đã nghe lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình bày nội dung các dự thảo Nghị quyết gồm: Quy định mức hỗ trợ kinh phí cho người trực tiếp trông coi, bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa được Nhà nước xếp hạng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Quy định một số chính sách hỗ trợ, mức chi tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thể thao trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các đội văn nghệ quần chúng ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 – 2030.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình bày dự thảo nghị quyết liên quan.

Thẩm tra nội dung này, Ban Văn hóa – Xã hội đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ căn cứ quy định mức hỗ trợ đối với người trông coi, bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng trên địa bàn tỉnh; làm rõ hơn khái niệm “di tích” để áp dụng chính sách đúng đối tượng. Về mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các đội văn nghệ quần chúng, đề nghị làm rõ đối tượng thụ hưởng; xem xét nâng mức hỗ trợ; làm rõ căn cứ thành lập và số lượng các đội văn nghệ quần chúng tại các xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh hiện nay. Cơ quan soạn thảo trên cơ sở nội dung báo cáo thẩm tra cần hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, Ban Văn hóa – Xã hội nhất trí thông qua, trình tại kỳ họp tới đây.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ trình bày dự thảo nghị quyết liên quan.

Thẩm tra các dự thảo Nghị quyết do Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo gồm: Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến hết năm 2030; Quy định hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhỏ và vừa đầu tư đổi mới, hiện đại hóa công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Quy định mức chi xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Thành viên Ban Văn hóa - Xã hội cho ý kiến vào các dự thảo nghị quyết.

Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh nhất trí với nội dung, đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ thêm số lượng đơn đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu hiện nay đã được công nhận trên địa bàn tỉnh; căn cứ tính mức hỗ trợ; xem xét điều chỉnh tên gọi Nghị quyết “Quy định hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhỏ và vừa đầu tư đổi mới, hiện đại hóa công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”. Đối với Nghị quyết quy định mức chi xây dựng tiêu chuẩn cơ sở và quy chuẩn kỹ thuật địa phương, cơ quan soạn thảo cần làm rõ đối tượng áp dụng; xem xét bổ sung một số căn cứ xây dựng văn bản; số lượng dự án thuê chuyên gia nước ngoài.

Lãnh đạo Sở Tư pháp tham gia phát biểu ý kiến.

Cùng ngày, Ban Văn hóa – Xã hội tiến hành thẩm tra các dự thảo Nghị quyết do Sở Y tế báo cáo, gồm: Quy định chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 – 2030; Quy định chính sách thu hút, đào tạo nguồn nhân lực y tế làm việc tại các cơ quan, đơn vị công lập thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý; Quy định mức hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế tổ dân phố thuộc các phường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Quy định mức chi bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Quy định mức quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Quy định mức chi phí chi trả thông qua tổ chức dịch vụ chi trả trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Về các nội dung này, Ban Văn hóa – Xã hội cơ bản nhất trí với dự thảo trình bày; chỉ ra một số nội dung cần làm rõ như: Đối tượng, địa bàn áp dụng và mức chi đối với nhân viên y tế tổ dân phố, cộng tác viên dân số; đánh giá sự hợp lý của mức chi; quy định trách nhiệm bồi hoàn đối với người được hưởng chính sách thu hút, đào tạo nguồn nhân lực y tế khi không thực hiện đúng cam kết ban đầu với các cơ quan y tế...

Phát biểu kết luận, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Tâm đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các đơn vị tham gia soạn thảo và thẩm tra. Đồng chí đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu báo cáo thẩm tra và các ý kiến góp ý tại hội nghị, phối hợp với các cơ quan liên quan để hoàn thiện dự thảo các nghị quyết trình HĐND tỉnh.

Huy Thắng