Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Hai

Ngày 30/12, Tổ đại biểu HĐND tỉnh cụm Tam Nông đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri các xã Tam Nông, Vạn Xuân, Thọ Văn, Hiền Quan sau Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Quang cảnh hội nghị

Tại buổi tiếp xúc, đại diện đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo khái quát tới cử tri cụm Tam Nông kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; kết quả Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, Kỳ họp đã thông qua 25 Nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực, tác động đến nhiều mặt của đời sống xã hội, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2026 và những năm tiếp theo.

Cử tri cụm Tam Nông nêu kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri các xã đều bày tỏ sự phấn khởi, vui mừng trước những thành tựu tỉnh Phú Thọ đạt được trong năm 2025, đặc biệt là sau khi sáp nhập tỉnh và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời phản ánh, kiến nghị đến đại biểu HĐND tỉnh một số ý kiến như: Cần bổ sung hệ thống đèn chiếu sáng, bảng, biển chỉ dẫn, phân luồng khu vực đầu cầu Trung Hà để đảm bảo an toàn giao thông; giải quyết chế độ cho đội ngũ cán bộ bán chuyên trách; vấn đề lương và một số chế độ đối với giáo viên hợp đồng, người làm công tác người cao tuổi; tăng cường công tác quản lý đất đai; vấn đề trụ sở làm việc của các HTX nông nghiệp; đề nghị các công ty phải khắc phục hậu quả tình trạng xô sạt đất đá, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của người dân; quan tâm đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân đối với diện tích đất do doanh nghiệp bàn giao cho địa phương...

Tại buổi tiếp xúc, đại diện đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo các xã đã tiếp thu, giải trình, làm rõ các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp gửi đến HĐND tỉnh xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

Lê Hoàng