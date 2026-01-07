Thẩm định kết quả rà soát, xác minh, phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026- 2030

Chiều 7/1, tại phường Hoà Bình, Hội đồng thẩm định phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026–2030 tỉnh tổ chức hội nghị thẩm định kết quả rà soát, xác minh, phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 272 của Chính phủ, làm cơ sở báo cáo Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Đồng chí Đinh Công Sứ – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Theo kết quả rà soát, xác định sơ bộ ban đầu của UBND các xã, phường, toàn tỉnh có 77 xã thuộc vùng miền núi, trong đó 16 xã khu vực I, 14 xã khu vực II, 47 xã khu vực III. Qua thẩm định của các sở, ngành, xác định có 28 xã, phường thuộc vùng miền núi; 72 xã, phường thuộc vùng dân tộc thiểu số; 72 xã, phường thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Kết quả phân định theo khu vực gồm 13 xã khu vực I, 15 xã khu vực II và 44 xã khu vực III.

Đồng chí Nguyễn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo phát biểu tại hội nghị.

Quá trình triển khai xác định các tiêu chí theo Nghị định gặp một số khó khăn do số liệu yêu cầu tại thời điểm 31/12/2024 – thời điểm trước sáp nhập cấp xã, kết thúc hoạt động cấp huyện và sáp nhập tỉnh, dẫn đến việc lưu trữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu minh chứng của một số đơn vị còn hạn chế. Việc xác định tiêu chí miền núi gặp nhiều khó khăn, mất nhiều thời gian do nhận thức của một bộ phận chính quyền cấp xã chưa đầy đủ; yêu cầu đội ngũ chuyên môn có năng lực, trình độ chuyên sâu. Công tác thẩm định còn khó khăn do một số tiêu chí (3 tiêu chí) các sở, ngành chưa có đủ dữ liệu để thẩm định. Bên cạnh đó, do số lượng thôn lớn, việc nhập liệu còn lúng túng; một số xã, phường chưa nghiên cứu kỹ văn bản hướng dẫn, còn điều chỉnh số liệu, dẫn đến một số nội dung xin ý kiến Hội đồng chưa sát thực tế.

Các xã kiến nghị, đề xuất điều chỉnh một số thông tin, số liệu của xã.

Tại hội nghị, một số xã, phường kiến nghị Hội đồng thẩm định rà soát lại một số tiêu chí nhằm bảo đảm sát thực tế, tập trung vào các tiêu chí nước sạch, giao thông, y tế. Lãnh đạo các sở, ngành đã báo cáo, giải trình, làm rõ các thông tin, dữ liệu liên quan. Hội nghị thống nhất các nội dung còn vướng mắc, phát sinh hoặc điều chỉnh theo đề xuất của các đơn vị, làm căn cứ để tổ giúp việc tổng hợp, báo cáo Bộ Dân tộc và Tôn giáo theo quy định.

Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Công Sứ ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các xã, phường, các sở, ngành và thành viên Hội đồng thẩm định. Đồng chí nhấn mạnh, việc thẩm định, phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có ý nghĩa quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc triển khai các chính sách của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn 2026–2030, đồng thời phục vụ công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, báo cáo tổng hợp hiện đã đánh giá 132 xã, phường; còn 16 xã, phường chưa được đánh giá, thẩm định. Đồng chí yêu cầu các thành viên Hội đồng thẩm định khẩn trương thu thập dữ liệu, thông tin của 16 xã còn lại; các địa phương chủ động phối hợp, rà soát, báo cáo số liệu và làm việc với các sở, ngành để thống nhất các tiêu chí, số liệu, chậm nhất đến ngày 8/1 hoàn thành, làm cơ sở để Hội đồng thẩm định tỉnh báo cáo Bộ Dân tộc và Tôn giáo theo quy định.

Hồng Duyên