“Sợi dây” gắn kết cộng đồng

Khi sắc Xuân đã len lỏi trên những triền đồi núi, bản làng xã Võ Miếu như rộn ràng hơn bởi niềm vui từ những đổi thay tích cực trong đời sống Nhân dân. Những kết quả đạt được là sự chung tay góp sức của đội ngũ người có uy tín đang ngày đêm lặng thầm như “sợi dây” gắn kết đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến với đồng bào vùng cao.

Xã miền núi Võ Miếu địa bàn rộng, dân cư sinh sống rải rác ở 49 khu dân cư, trong đó có những khu thuộc diện đặc biệt khó khăn. Xã hiện có 49 người có uy tín, họ là những người luôn nhiệt tình, trách nhiệm với công việc chung và được Nhân dân tin yêu.

Ông Hà Đức Thái - người có uy tín ở khu Cốc hướng dẫn bà con trong khu kỹ thuật nuôi ong lấy mật.

Là cán bộ về hưu, năm 2020, ông Hà Đức Thái được bà con khu Cốc tín nhiệm lựa chọn là người có uy tín. Ông Thái chia sẻ: 5 năm qua, tôi thường xuyên cùng cán bộ khu kiên trì vận động bà con chấp hành tốt các chủ trương, chính sách; tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tuyên truyền rõ ràng tiêu chí hộ nghèo, hộ cận nghèo, khuyến khích các gia đình mạnh dạn đăng ký thoát nghèo, thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Nhưng trước hết, bản thân và gia đình phải là người gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế. Năm nay khu Cốc có 10 hộ thoát nghèo, cận nghèo; thu nhập bình quân đạt khoảng 40 triệu đồng/người/năm.

Không ít người có uy tín ở Võ Miếu là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế gia đình. Từ trồng rừng, chăn nuôi đến sản xuất nông nghiệp phù hợp với điều kiện địa phương, họ nêu gương làm trước rồi hướng dẫn bà con cùng làm theo. Những mô hình kinh tế nhỏ nhưng hiệu quả đã lan tỏa tinh thần tự lực, khơi dậy ý chí vươn lên, giúp nhiều hộ dân từng bước cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống.

Ông Lý Văn Minh (đứng giữa) là người có uy tín lâu năm ở khu Xuân Thắng tích cực xuống hộ, đưa chủ trương của Đảng, Nhà nước tới người dân.

Nhờ sự đồng hành của đội ngũ người có uy tín, công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã năm 2025 được triển khai công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Kết quả, toàn xã còn 170 hộ nghèo, chiếm 2,52% và 155 hộ cận nghèo, chiếm 2,3%; đặc biệt, có 5 khu dân cư không còn hộ nghèo.

Từ sự tận tâm, trách nhiệm của những “đầu tàu” ở cơ sở, các bản làng miền núi của xã Võ Miếu đang từng ngày khởi sắc, để mùa Xuân mới đến với Nhân dân bằng sự ấm no, yên vui và nhiều hy vọng tốt đẹp.

Hồng Nhung