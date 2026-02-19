Nắng ấm về bản Suối Rèo

Khi những cơn gió lạnh cuối Đông dần lùi bước, bản Dao Suối Rèo (xã Mường Động) nép mình bên sườn núi lại bừng lên sức sống mới. Mùa Xuân về mang theo nắng ấm và cả hương Tết lan tỏa khắp các nếp nhà, đến từng con dốc quanh co uốn mình giữa đại ngàn.

Phụ nữ dân tộc Dao Suối Rèo biểu diễn văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới.

Từ sớm tinh mơ, Suối Rèo đã rộn ràng hơn ngày thường. Trên con đường bê tông sạch sẽ dẫn vào xóm, cờ đỏ tung bay trước hiên nhà, sắc đào rừng hồng thắm điểm xuyết bên những vạt mận trắng tinh khôi. Tiếng chày giã bánh, tiếng cười nói râm ran hòa cùng mùi khói cay nồng phả vào mắt bọn trẻ ngồi quanh bếp củi canh nồi bánh chưng tạo nên một bức tranh Xuân đậm đà bản sắc.

Không khí chuẩn bị Tết ở Suối Rèo không chỉ là chuyện ăn Tết đủ đầy, mà còn là dịp để gìn giữ những phong tục truyền thống. Những bộ trang phục người Dao được giặt giũ, là lượt cẩn thận, chuẩn bị cho ngày đầu năm mới. Trẻ em háo hức theo cha mẹ đi chợ Xuân, mắt long lanh trước những món đồ chơi nhỏ, những tấm bánh kẹo đủ màu sắc.

Trong căn nhà gỗ truyền thống, chị Lý Thị Vui chia sẻ: “Mấy năm nay đường sá thuận lợi, cuộc sống khấm khá hơn, bà con ai cũng phấn khởi. Tết bây giờ khác xưa nhiều, không còn lo thiếu ăn như trước. Nhà nào cũng có ti vi, xe máy, trẻ con được đi học đầy đủ. Tết đến là sang nhà nhau chúc may mắn, bình an, gia đình hạnh phúc, uống chén rượu đầu Xuân, cầu mong năm mới mưa thuận gió hòa”.

Người dân xóm Suối Rèo trồng ngô lai đem lại hiệu quả kinh tế khá.

Xuân về cũng là lúc Suối Rèo khoác lên mình diện mạo mới. Những nương ngô, ruộng lúa bậc thang xanh mướt đang hồi sinh sau mùa Đông giá lạnh của miền sơn cước. Dòng suối trước xóm trong veo, róc rách chảy như bản nhạc Xuân không lời, nuôi dưỡng đời sống bao thế hệ người Dao nơi đây.

Ông Triệu Văn Thường - Trưởng xóm Suối Rèo cho biết: “Suối Rèo có 84 hộ với hơn 400 khẩu. 100% đồng bào dân tộc Dao sinh sống với 3 dòng họ chính là: Triệu, Lý và Phùng. Những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đời sống của bà con Suối Rèo ngày càng nâng lên. Đường giao thông được đầu tư, điện lưới, nước sinh hoạt đảm bảo, người dân yên tâm phát triển kinh tế. Đặc biệt, phát huy lợi thế đồi rừng, người dân Suối Rèo xác định cây bương (một loại tre) là cây kinh tế chủ lực của địa phương với diện tích trên 100 ha, cho thu hoạch hơn 200 tấn măng/năm mang lại hiệu quả kinh tế cho đồng bào, nhiều hộ đã có của ăn của để từ cây trồng này. Hết năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của xóm đạt 36 triệu đồng/năm, xóm còn 10 hộ nghèo.

Khi chiều Xuân buông xuống, làn khói lam bảng lảng quyện giữa núi rừng, bản Dao Suối Rèo trở về vẻ yên bình vốn có. Giữa đất trời giao hòa, niềm tin vào một năm mới no ấm, hạnh phúc đang lan tỏa trong từng nếp nhà, từng ánh mắt nụ cười rạng ngời của người dân nơi đây.

Đinh Thắng