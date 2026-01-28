Hiệu quả chính sách dân tộc ở xã Kim Bôi

Nhờ triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức triển khai chính sách dân tộc, tình hình an sinh xã hội, đời sống của Nhân dân trên địa bàn xã Kim Bôi ngày càng ổn định. Từ đó, nhân lên niềm tin của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; tạo động lực để toàn dân đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương giàu mạnh.

Hộ cận nghèo xóm Chiềng - xã Kim Bôi tích cực chăm sóc đàn gà trong mô hình giảm nghèo, tạo nguồn sinh kế bền vững.

Khu dân cư xóm Chiềng có 170 hộ với trên 800 nhân khẩu, gồm 2 dân tộc Mường, Kinh cùng sinh sống, trong đó dân tộc Mường chiếm trên 96%. Năm 2025, từ nguồn hỗ trợ của chính sách dân tộc, đã cấp giống khoai tây lòng vàng giúp thúc đẩy sản xuất vụ đông. Một số nông hộ trong diện nghèo, cận nghèo được đầu tư giống vật nuôi tạo nguồn sinh kế bền vững.

Là hộ cận nghèo được thụ hưởng chính sách dân tộc, bà Bùi Thị Thơm phấn khởi chia sẻ: “Gia đình tôi nhận bàn giao 180 con gà giống Lạc Thủy và 900 kg cám. Tôi cam kết thực hiện đúng hướng dẫn kỹ thuật về chăm sóc, phòng bệnh, kết hợp bổ sung nguồn thức ăn tự nhiên để đàn gà phát triển khỏe mạnh, nâng cao chất lượng gà thương phẩm, mang lại giá trị kinh tế cao hơn, góp phần cải thiện thu nhập và có vốn để nhân rộng mô hình”.

Hộ đồng bào dân tộc thiểu số xã Kim Bôi được hỗ trợ giống cây trồng phát triển sản xuất nông nghiệp.

Năm 2025, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã triển khai 3 dự án phát triển mô hình giảm nghèo thuộc 2 chương trình mục tiêu quốc gia (Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Giảm nghèo bền vững), gồm: mô hình “Hỗ trợ nuôi gà Đông Tảo thương phẩm” tại các xóm Đồi 1, Vó Khang, Yên; mô hình “Hỗ trợ nuôi gà Lạc Thủy” tại các xóm Dảnh, Chiềng, Gò Đầm; mô hình “Hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản” tại các xóm Nội Sung, Mớ Khoắc. Ngoài được cung cấp con giống đảm bảo chất lượng, các hộ tham gia mô hình còn được tập huấn kỹ thuật, tặng máy thái đa năng và thức ăn chăn nuôi nhằm đẩy mạnh sản xuất, phát huy lợi thế của địa phương, góp phần thay đổi tư duy sản xuất của người dân, nhất là hộ nghèo, cận nghèo.

Cùng với hỗ trợ phát triển, người dân còn được thụ hưởng Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát với nguồn kinh phí trên 2 tỷ đồng, xóa 69 nhà tạm. Thông qua các tổ chức chính trị - xã hội, hàng nghìn hộ dân được tạo điều kiện vay vốn phát triển kinh tế với 15 chương trình tín dụng ưu đãi, tổng dư nợ đến nay đạt 157 tỷ đồng. Bên cạnh hoạt động ủy thác cho vay, các hội, đoàn thể tích cực triển khai nhiều mô hình hỗ trợ thiết thực. Điển hình, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã chủ động gây quỹ bằng hình thức góp tiền mặt, giúp hội viên mua bảo hiểm y tế, trang bị đồ dùng sinh hoạt thiết yếu. Tiêu biểu như chi hội phụ nữ xóm Nội Sung góp vốn quay vòng để sửa nhà vệ sinh, mua bình nóng lạnh, xe đạp; chi hội phụ nữ khu Bo góp vốn hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Sau khi sáp nhập từ 3 đơn vị hành chính cũ (thị trấn Bo, xã Kim Bôi, xã Vĩnh Đồng), xã Kim Bôi có 38 khu dân cư, hơn 35.000 nhân khẩu, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 91%. Đồng chí Bùi Quang Hòa - Chủ tịch UBND xã cho biết: "Giai đoạn trước, các đơn vị đã tập trung triển khai thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế như: Chương trình 30a, 135, chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và các chương trình mục tiêu quốc gia. Các chính sách này đã góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo bền vững, với tỷ lệ giảm hộ nghèo hằng năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Lao động người dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Kim Bôi được thu hút vào các xưởng may góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập.

Việc triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách đã và đang tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn miền núi. Cơ cấu kinh tế của xã chuyển dịch theo hướng tích cực; nhiều hộ dân có điều kiện tích lũy, mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế gắn với dịch vụ, du lịch. Các công trình cơ sở hạ tầng được đầu tư phát huy hiệu quả, đóng góp tích cực vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được cải thiện; khối đại đoàn kết các dân tộc không ngừng được củng cố, an ninh - quốc phòng được giữ vững.

Thời gian tới, xã Kim Bôi tiếp tục huy động và lồng ghép hiệu quả các nguồn lực đầu tư thực hiện chính sách dân tộc, tập trung nâng cấp cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững và phát triển nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số; từng bước thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường, thu hẹp khoảng cách mức sống, nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân trên địa bàn.

Bùi Minh