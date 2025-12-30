Đại biểu HĐND tỉnh, HĐND phường Vĩnh Phúc tiếp xúc cử tri

Chiều 30/12, Tổ đại biểu HĐND tỉnh cụm Vĩnh Yên, Yên Lạc và đại biểu HĐND phường Vĩnh Phúc gồm các đồng chí: Nguyễn Trung Hải - TUV, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Phúc; Nguyễn Đăng Tạo - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Phó Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Phúc; Lê Học Hải - Uỷ viên BTV Đảng uỷ, Phó Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Phúc tiếp xúc cử tri phường Vĩnh Phúc sau Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XIX và sau Kỳ họp thứ 4, HĐND phường khoá I, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại diện đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030 của tỉnh; phổ biến các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp; thông báo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri của HĐND tỉnh; báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Tư (kỳ họp thường lệ cuối năm 2025) HĐND phường khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026; phổ biến các Nghị quyết đã được HĐND phường thông qua tại Kỳ họp thứ Tư.

Ông Nguyễn Văn Hải - Tổ dân phố Làng Bầu nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri.

Bà Bùi Thị Thanh Hà - Tổ dân phố chùa Hà phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri.

Cử tri phường Vĩnh Phúc đã kiến nghị một số vấn đề liên quan bất cập sau khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp như: Chi hội Người cao tuổi vẫn đang được hưởng phụ cấp, nhưng chức trách, nhiệm vụ lại giao cho tổ dân phố thực hiện; việc giao nhiệm vụ cho tổ dân phố trong việc rà soát, lập danh sách người đủ điều kiện hưởng chế độ tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác; xử lý hố ga ngõ 9, phố Ngô Quyền bị sập và đẩy nhanh tiến độ hạ ngầm đường dây điện, nhà văn hoá Nam đầm Vạc; việc xả thải khí thải của doanh nghiệp ảnh hưởng đến môi trường; đề nghị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hạ cốt đường quốc lộ 2B đoạn vòng xuyến VCI...

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh và HĐND phường Vĩnh Phúc, đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Phúc Nguyễn Trung Hải đã tiếp thu và giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền; đối với những kiến nghị không thuộc thẩm quyền, Tổ đại biểu HĐND tỉnh và HĐND phường sẽ tổng hợp, chuyển tới HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Thuý Hường