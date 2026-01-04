Giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm 5 năm, nhóm trình độ cao nghỉ hưu muộn 10 năm từ năm 2026

Luật Nhà giáo chính thức có hiệu lực từ 1/1/2026 cho phép Giáo viên mầm non có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn quy định 5 năm. Những nhà giáo có trình độ cao có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn quy định tối đa 10 năm.

Về cơ bản, tuổi nghỉ hưu của nhà giáo sẽ thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động như người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu (tuổi này sẽ tăng dần theo lộ trình, ví dụ nam đủ 62 tuổi vào năm 2028, nữ đủ 60 tuổi vào năm 2035). Tuy nhiên, Luật Nhà giáo 2025 đã bổ sung một điểm đặc biệt tại Điều 26 dành riêng cho nhà giáo trong cơ sở giáo dục mầm non.

Theo đó, nếu có nguyện vọng, nhà giáo mầm non có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường, nhưng không quá 5 tuổi. Điều đáng chú ý là, nếu nhà giáo có đủ 15 năm đóng BHXH trở lên, sẽ không bị giảm tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi. Quy định này thể hiện sự quan tâm, thấu hiểu đối với đặc thù công việc nặng nhọc, đòi hỏi sức khỏe và sự kiên nhẫn cao của đội ngũ nhà giáo mầm non.

Bên cạnh việc ưu tiên nghỉ hưu sớm cho nhà giáo mầm non, Luật Nhà giáo 2025 (tại Điều 27) cũng tạo điều kiện cho một số nhóm nhà giáo được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nếu đáp ứng đủ các tiêu chí. Điều này nhằm giữ chân và phát huy tối đa kinh nghiệm, trí tuệ của đội ngũ chuyên gia trong ngành giáo dục công lập.

Các nhà giáo có thể hưởng chế độ này bao gồm: Nhà giáo có chức danh giáo sư, phó giáo sư; Nhà giáo có trình độ tiến sĩ; Nhà giáo làm việc trong ngành, lĩnh vực chuyên sâu đặc thù.

Điều kiện để được nghỉ hưu ở tuổi cao hơn gồm: Cơ sở giáo dục có nhu cầu thực sự; Nhà giáo phải đảm bảo đủ sức khỏe; Nhà giáo phải hoàn toàn tự nguyện; Nhà giáo đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể của cơ sở giáo dục.

Thời gian được kéo dài tuổi nghỉ hưu: Không quá 5 tuổi đối với nhà giáo có trình độ tiến sĩ; Không quá 7 tuổi đối với nhà giáo có chức danh phó giáo sư; Không quá 10 tuổi đối với nhà giáo có chức danh giáo sư.

Một điểm quan trọng cần lưu ý là trong thời gian thực hiện chế độ nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, nhà giáo sẽ không giữ chức vụ quản lý. Chính phủ sẽ quy định chi tiết về quy trình, thủ tục nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, bao gồm cả trường hợp của nhà giáo trong ngành, lĩnh vực chuyên sâu đặc thù.

