Trường THPT Chuyên Hùng Vương - những dấu mốc tự hào

Trong hành trình phát triển giáo dục của tỉnh, Trường THPT Chuyên Hùng Vương (phường Việt Trì) từ lâu đã khẳng định vị thế là một điểm sáng tiêu biểu, nơi hội tụ của những học sinh ưu tú và đội ngũ giáo viên tâm huyết, tài năng. Không chỉ là cái nôi đào tạo nhân tài cho tỉnh nhà, Trường THPT Chuyên Hùng Vương còn góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, khẳng định tên tuổi trong hệ thống trường THPT chuyên trên cả nước.

Trường THPT Chuyên Hùng Vương được đầu tư cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập.

Năm học 2024 - 2025 tiếp tục ghi dấu mốc son đáng tự hào trong chặng đường phát triển của nhà trường. Với những thành tích nổi bật, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, Trường THPT Chuyên Hùng Vương một lần nữa khẳng định hướng đi đúng, sự bền bỉ trong đổi mới và nỗ lực không ngừng của thầy và trò. Nổi bật nhất trong năm học vừa qua là kết quả học tập ấn tượng của học sinh toàn trường. Một con số gần như tuyệt đối: 2.045/2.046 học sinh đạt học lực giỏi; 1 học sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30 (khối thi A00) trong kì thi tốt nghiệp THPT - một kết quả hiếm có, đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo vinh danh, khen thưởng.

Chất lượng giáo dục của nhà trường không chỉ thể hiện ở kết quả học tập mà còn được khẳng định qua việc chú trọng phát triển năng lực, phẩm chất, kỹ năng sống cho học sinh. Các hoạt động giáo dục đạo đức, giáo dục truyền thống, trải nghiệm - hướng nghiệp, nghiên cứu khoa học, văn hóa - thể thao được tổ chức đa dạng, bài bản, góp phần hình thành những thế hệ học sinh phát triển hài hòa, toàn diện.

Là trường chuyên của tỉnh, Trường THPT Chuyên Hùng Vương luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm là phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu. Trong năm học 2024 - 2025, nhà trường tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia, các cuộc thi khoa học - kỹ thuật, sân chơi trí tuệ trong và ngoài nước: 78 học sinh đạt giải Quốc gia; 1 giải Nhì khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Trong kỳ thi Olympic Vật lý Bắc Âu, 1 học sinh của trường đã xuất sắc giành Huy chương Bạc. Ở sân chơi Olympic Sinh học Hoa Kỳ (USABO) - một kỳ thi uy tín và có tính cạnh tranh cao, 2 học sinh của nhà trường cũng xuất sắc mang về 2 Huy chương Bạc. Tại kỳ thi Olympic Hóa học Canada, học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương đã xuất sắc đạt được 2 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Đồng, khẳng định bản lĩnh và trí tuệ sánh ngang với học sinh các nước phát triển. Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia THPT năm học 2025 –- 2026 tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét của Trường THPT Chuyên Hùng Vương với những kết quả toàn diện, bền vững và giàu chiều sâu ở hầu hết các môn thi. Nhà trường có 83 học sinh đoạt giải, đạt tỷ lệ 83,83% – một con số ấn tượng, thể hiện sự ổn định và chất lượng cao trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Cơ cấu giải thưởng gồm: 4 giải Nhất, 20 giải Nhì, 21 giải Ba, 38 giải Khuyến khích. Nhà trường có 5 học sinh tham dự Kỳ thi chọn đội tuyển dự thi Olympic quốc tế (Toán: 01, Vật lí: 02, Sinh học 01, Tin học 01).

Những thành tích ấy không đến từ sự ngẫu nhiên, mà là kết quả của chiến lược đầu tư bài bản, khoa học trong công tác bồi dưỡng đội tuyển; là tâm huyết, trí tuệ và kinh nghiệm của đội ngũ giáo viên giỏi chuyên môn, vững nghiệp vụ, giàu tinh thần trách nhiệm. Mỗi thành công của học sinh chính là niềm tự hào, là động lực để thầy, cô tiếp tục cống hiến, đổi mới và sáng tạo.

Cô và trò Trường THPT Chuyên Hùng Vương trong giờ học Tin học.

Một trong những yếu tố làm nên thương hiệu Trường THPT Chuyên Hùng Vương là đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên. Với trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm, lòng yêu nghề và tinh thần đổi mới, các thầy, cô không chỉ truyền đạt tri thức mà còn là người truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng chinh phục tri thức trong mỗi học sinh.

Nhà trường luôn quan tâm xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, dân chủ, khuyến khích sáng tạo, nghiên cứu khoa học sư phạm, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

Những kết quả đạt được là minh chứng sinh động cho sự phát triển bền vững của Trường THPT Chuyên Hùng Vương. Đó không chỉ là những con số biết nói, mà còn là kết tinh của truyền thống hiếu học, tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên của nhiều thế hệ thầy và trò.

Với nền tảng vững chắc đã được xây dựng, cùng quyết tâm đổi mới và hội nhập, đặc biệt trong bối cảnh sáp nhập các tỉnh hiện nay, Trường THPT Chuyên Hùng Vương tự tin bước tiếp trên con đường khẳng định vị thế, tiếp tục viết nên những dấu mốc tự hào mới, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh Phú Thọ và cả nước.

Đào Mạnh Thắng

Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hùng Vương