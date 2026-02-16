Sắc Xuân trong sân trường

Những ngày cuối năm, không khí Tết Nguyên đán Bính Ngọ không chỉ rộn ràng trong từng ngôi nhà mà còn lan tỏa khắp sân trường. Hoạt động ngoại khóa với chủ đề Tết cổ truyền không chỉ là một hoạt động giáo dục mà còn là một hành trình nuôi dưỡng tâm hồn, giúp học sinh cảm nhận sâu sắc hơn về bản sắc dân tộc.

Các gian hàng chợ Tết được trang trí rực rỡ sắc màu.

Nhằm tạo không khí vui tươi, đầm ấm chào đón Tết cổ truyền của dân tộc, Trường THPT Trần Hưng Đạo (xã Tam Dương) đã tổ chức chương trình ngoại khóa “Xuân gắn kết - Tết yêu thương” với nhiều hoạt động ý nghĩa, giàu bản sắc văn hóa. Trong chương trình, giáo viên và học sinh cùng tham gia thi gói bánh chưng, bày mâm ngũ quả với những ý tưởng sáng tạo, gửi gắm ước vọng về một năm mới an khang, thịnh vượng. Các gian hàng bán sản phẩm do học sinh tự tay chuẩn bị tạo nên không khí sôi nổi, góp phần rèn luyện kỹ năng thực hành, tinh thần hợp tác và sẻ chia.

Trong chương trình, nhà trường đã trao tặng 16 phần quà Tết ý nghĩa tới các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình “Xuân gắn kết - Tết yêu thương” không chỉ mang đến niềm vui, sự gắn kết trong tập thể sư phạm, học sinh toàn trường mà còn góp phần giáo dục giá trị văn hóa truyền thống, tinh thần nhân ái và trách nhiệm cộng đồng.

Học sinh được trải nghiệm gói bánh chưng trong chương trình Tết cổ truyền tại trường học.

Những ngày giáp Tết, dù công việc bận rộn, nhiều phụ huynh Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (phường Nông Trang) vẫn tranh thủ thời gian cùng các giáo viên chuẩn bị 21 gian hàng chợ Tết rực rỡ sắc xuân đến từ các khối lớp trong trường.

Chị Nguyễn Phương Thảo, phụ huynh học sinh chia sẻ: “Mỗi gian hàng được trang trí theo chủ đề Tết cổ truyền, với phông nền Xuân Bính Ngọ 2026, mâm ngũ quả, tiểu cảnh, sản phẩm STEM, tranh vẽ của học sinh và chữ thư pháp. Phụ huynh, giáo viên và học sinh cùng trang trí nên không khí rất vui và phấn khởi. Ai cũng mong muốn mang lại cho các con một trải nghiệm Tết cổ truyền thật sự ý nghĩa.”

Tại các gian hàng, học sinh trực tiếp thuyết minh, giới thiệu và bán các sản phẩm nông nghiệp, đặc sản vùng miền, bánh kẹo, đồ uống, đồ thủ công... Qua đó, học sinh không chỉ trải nghiệm không khí chợ Tết xưa mà còn được rèn luyện kỹ năng giao tiếp, hợp tác và tinh thần lao động. Ngoài ra, trong Ngày hội “Xuân yêu thương - Tết sum vầy”, học sinh còn được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc và tham gia các trò chơi dân gian.

Điểm nhấn của chương trình là cuộc thi “Gói bánh chưng”. Các đội thi gồm phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm và học sinh sẽ tự tay gói nên những chiếc bánh chưng vuông vắn, xanh tươi, đúng kỹ thuật, đẹp mắt và đậm đà hương vị Tết Việt. Mỗi chiếc bánh là kết tinh của sự khéo léo, kiên trì và tinh hoa gắn kết, góp phần giúp học sinh thêm trân trọng giá trị truyền thống của dân tộc.

Ngày hội “Xuân yêu thương - Tết sum vầy” không chỉ là dịp vui Xuân mà còn là cầu nối để nhà trường, gia đình, xã hội cùng chung tay xây dựng môi trường giáo dục hạnh phúc, nhân văn và giàu bản sắc dân tộc.

Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc tạo nên không khí rộn rã trong ngày Tết cổ truyền ở trường học.

Không chỉ là một chương trình ngoại khóa, việc đưa các hoạt động của Tết Nguyên đán vào trường học còn mang tính giáo dục sâu sắc, giúp học sinh cảm nhận được giá trị của phong tục truyền thống qua những trải nghiệm thực tế.

Em Đỗ Lê Duy, học sinh lớp 10A9, Trường THPT Việt Trì chia sẻ: "Năm nay, nhà trường tổ chức Hội chợ Xuân mang đến không khí Tết rộn ràng, ngập tràn sắc xuân với những gian hàng rực rỡ sắc màu. Chúng em được trải nghiệm các món ăn truyền thống ngày Tết, đồ handmade xinh xắn cho đến những trò chơi dân gian vui nhộn. Đặc biệt trong chương trình, học sinh được tham gia gói bánh chưng, nhiều bạn lần đầu tiên biết đến các công đoạn để làm bánh chưng nên rất háo hức”.

Các trò chơi dân gian luôn thu hút sự tham gia của học sinh

Tại nhiều trường học, việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm Tết cổ truyền đã trở thành nét đẹp thường niên. Không chỉ dừng lại ở trang trí lớp học hay tổ chức văn nghệ, các nhà trường ngày càng chú trọng xây dựng những chương trình mang tính giáo dục, giúp học sinh hiểu đúng, hiểu sâu hơn về giá trị của Tết Nguyên đán, nét văn hóa quan trọng của dân tộc Việt Nam.

Thu Hà