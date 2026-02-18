Trường hợp nào được xét tuyển thẳng đại học theo quy chế mới năm 2026?

Quy chế mới quy định rõ các diện được tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026.

6 dự án của học sinh Hà Nội giành giải trong kỳ thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia. Ảnh: CTV

Một trong những nội dung quan trọng thí sinh cần lưu ý khi chuẩn bị đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026 là quy định về các đối tượng được xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, được nêu trong Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành.

Theo quy chế, Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc được tuyển thẳng vào các chương trình đào tạo do cơ sở đào tạo quy định.

Thí sinh đoạt thành tích cao trong các kỳ thi, cuộc thi, giải đấu cấp quốc gia hoặc quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hoặc cử tham gia được xét tuyển thẳng vào chương trình đào tạo phù hợp với môn thi, nội dung đề tài hoặc nghề dự thi, thi đấu và đạt giải.

Cụ thể, thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế được xét tuyển thẳng nếu thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính đến thời điểm xét tuyển.

Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba tại kỳ thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc cử tham gia và đạt ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào của chương trình đào tạo cũng được xem xét tuyển thẳng, với điều kiện thời gian đoạt giải không quá 3 năm.

Đối với lĩnh vực nghệ thuật, thí sinh đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật quốc tế về ca, múa, nhạc, mỹ thuật được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận được xét tuyển thẳng nếu thời gian đoạt giải không quá 4 năm.

Thí sinh tham gia đội tuyển quốc gia thi đấu tại các giải quốc tế chính thức và được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác nhận hoàn thành nhiệm vụ, gồm Giải vô địch thế giới, Cúp thế giới, Thế vận hội Olympic, Đại hội Thể thao châu Á, Giải vô địch châu Á, Cúp châu Á, Giải vô địch Đông Nam Á, Đại hội Thể thao Đông Nam Á, Cúp Đông Nam Á, được xét tuyển thẳng nếu thời gian đạt thành tích không quá 4 năm tính đến thời điểm xét tuyển.

Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo cử tham gia được xét tuyển thẳng nếu thời gian đoạt giải không quá 3 năm.

Việc xét tuyển thẳng hoặc không xét tuyển thẳng đối với các đối tượng thuộc nhóm thi khoa học, kỹ thuật; nghệ thuật; thể thao; tay nghề do cơ sở đào tạo quyết định.

Ngoài ra, thí sinh có bằng trung cấp ngành sư phạm loại giỏi trở lên hoặc có bằng trung cấp ngành sư phạm loại khá và có ít nhất 2 năm làm việc đúng ngành được xét tuyển thẳng vào ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng.

Với những quy định trên, thí sinh có thành tích nổi bật ở các lĩnh vực học thuật, khoa học, nghệ thuật, thể thao, tay nghề hoặc có trình độ chuyên môn phù hợp cần rà soát điều kiện, mốc thời gian đạt giải để chuẩn bị hồ sơ, bảo đảm quyền lợi khi tham gia xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026.

Theo hanoimoi.vn