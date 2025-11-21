ĐBQH Phú Thọ đề nghị giữ nguyên thẩm quyền kháng nghị của Viện kiểm sát trong Luật Phá sản

Tại phiên thảo luận toàn thể chiều 21/11 về dự án Luật Phá sản (sửa đổi), đại biểu Trần Văn Tiến (Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ) cơ bản nhất trí với nhiều nội dung sửa đổi nhằm tháo gỡ vướng mắc, mở rộng hành lang pháp lý để doanh nghiệp, HTX phục hồi hoạt động, qua đó khơi thông nguồn lực và thúc đẩy phát triển kinh tế. Tuy nhiên, đại biểu nhấn mạnh còn một số điểm cần tiếp tục hoàn thiện để bảo đảm tính chặt chẽ, minh bạch của luật.

ĐBQH Trần Văn Tiến phát biểu thảo luận.

Bổ sung phạm vi điều chỉnh để bao quát nội hàm của dự thảo luật

Góp ý tại Điều 1, đại biểu cho rằng dự thảo đã quy định phạm vi điều chỉnh đối với thủ tục phục hồi, phá sản; quyền và nghĩa vụ của các chủ thể liên quan; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan tiến hành thủ tục. Tuy nhiên, nội dung này chưa bao quát đầy đủ vì dự thảo luật còn có Chương V về hợp tác quốc tế trong phục hồi, phá sản, nhưng phạm vi điều chỉnh lại chưa thể hiện rõ.

Vì vậy, đại biểu đề nghị bổ sung hợp tác quốc tế vào phạm vi điều chỉnh để phản ánh đúng cấu trúc và nội dung của dự thảo luật.

Đề nghị giữ nguyên quyền kháng nghị của Viện kiểm sát như luật hiện hành

Đây là nội dung được đại biểu đặc biệt nhấn mạnh. Theo khoản 4, Điều 41 dự thảo, quyền kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) đối với quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản và quyết định tuyên bố doanh nghiệp, HTX phá sản đã được chuyển thành quyền kiến nghị. Đại biểu cho rằng việc thu hẹp quyền năng này không phù hợp. Đại biểu phân tích: quyền kháng nghị của VKSND là công cụ bảo đảm các quyết định của Tòa án tuân thủ pháp luật, giúp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, HTX và các chủ thể tham gia thủ tục; đồng thời bảo đảm VKSND thực hiện đầy đủ chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định của Hiến pháp 2013 và Luật Tổ chức VKSND 2014.

Đại biểu cũng chỉ rõ, khoản 3, Điều 67 dự thảo chỉ cho phép VKSND kháng nghị khi quyết định tuyên bố phá sản “xâm phạm nghiêm trọng lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước”, trong khi pháp luật hiện hành quy định phạm vi rộng hơn, gồm cả xâm phạm quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Do đó, đại biểu đề nghị giữ nguyên quyền kháng nghị của VKSND như Luật Phá sản hiện hành để “bảo đảm bảo vệ đầy đủ, kịp thời quyền lợi của chủ nợ nhỏ lẻ, người lao động và nhóm yếu thế”.

Giữ quy định về quyền kiến nghị của VKSND tối cao khi xem xét lại quyết định tuyên bố phá sản

Tại Điều 67, dự thảo bỏ quy định về quyền kiến nghị của VKSND tối cao khi xem xét lại quyết định tuyên bố phá sản theo thủ tục đặc biệt – điều hiện được quy định tại Điều 113, Luật Phá sản 2014.

Đại biểu phân tích, việc bỏ quy định này sẽ không bảo đảm sự thống nhất pháp luật, bởi Luật Tổ chức VKSND đã quy định rõ về thẩm quyền kiến nghị của VKSND tối cao. Do đó, đại biểu đề nghị khôi phục quy định hiện hành, cho phép VKSND tối cao kiến nghị xem xét lại quyết định tuyên bố phá sản trong hai trường hợp: Có vi phạm nghiêm trọng pháp luật trong quá trình giải quyết phá sản; Phát hiện tình tiết mới có thể làm thay đổi cơ bản nội dung quyết định, mà tại thời điểm ra quyết định Tòa án hoặc người tham gia thủ tục không thể biết được.

Đại biểu nhấn mạnh, giữ lại quy định này sẽ góp phần bảo đảm khách quan, minh bạch và bảo vệ đầy đủ quyền lợi của các chủ thể liên quan trong vụ việc phá sản.

Bùi Hiển

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh