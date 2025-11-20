Hướng dẫn thực hiện Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh từ năm học 2025-2026

Ngày 20/11, Sở Giáo dục và Đào ban hành văn bản số 2249/SGD&ĐT-GDTrH về việc hướng dẫn thực hiện Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh từ năm học 2025-2026 để thực hiện nghiêm túc, thống nhất, hiệu quả Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh.

Cô và trò Trường THPT Vũ Thê Lang thi đua dạy tốt, học tốt

Theo đó, UBND xã, phường tổ chức tuyên truyền, phổ biến Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ GD&ĐT, Quyết định số 53/2025/QĐ-UBND ngày 3/10/2025 của UBND tỉnh đến toàn thể nhân dân; các cơ quan, đơn vị, tổ chức đóng trên địa bàn. Phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm; đảm bảo quyền lợi của người học và hiệu quả của hoạt động dạy thêm, học thêm. Thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền, giám sát, kiểm tra, xử lý hoặc kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm của các tổ chức, cá nhân dạy thêm, học thêm trên địa bàn theo thẩm quyền.

Đối với các đơn vị giáo dục trực thuộc Sở tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Thông tư số 29/2024/TT BGDĐT, Quyết định số 53/2025/QĐ-UBND đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh của đơn vị. Đăng tải công khai Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT, Quyết định số 53/2025/QĐ-UBND, quy định, kế hoạch dạy thêm, học thêm của đơn vị trên Website, trang thông tin chính thức,... của đơn vị.

Tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường theo đúng các quy định tại Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT và Quyết định số 53/2025/QĐ-UBND. Bảo đảm đầy đủ hồ sơ quản lý dạy thêm, học thêm trong nhà trường.

Tổ chức hoặc cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường có thu tiền của học sinh phải thực hiện theo đúng các quy định về dạy thêm, học thêm tại Thông tư số 29/2024/TT BGDĐT và Quyết định số 53/2025/QĐ-UBND. Đảm bảo các điều kiện về đội ngũ, chương trình, cơ sở vật chất, an ninh, an toàn... để tổ chức dạy thêm, học thêm theo quy định.

Chuẩn bị và lưu trữ đầy đủ hồ sơ quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm của cơ sở theo quy định. Cơ sở dạy thêm có thể bổ sung thêm hồ sơ, tài liệu khác theo thực tế. Các hồ sơ phải được lưu trữ đầy đủ, công khai, minh bạch...

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ đề nghị các đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý dạy thêm, học thêm; bảo đảm quyền lợi của người học .

Hiền Mai