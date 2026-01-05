Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong bếp ăn bán trú cho học sinh Trường Mầm non Gia Khánh, xã Bình Xuyên

Trong những năm qua, cùng với việc nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, Trường Mầm non Gia Khánh, xã Bình Xuyên luôn quan tâm đến công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) trong bếp ăn bán trú. Đây được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao thể chất cho trẻ mầm non - lứa tuổi còn non nớt, dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố từ môi trường và dinh dưỡng.

Cô, trò Trường Mầm non Gia Khánh, xã Bình Xuyên trong giờ ăn trưa.

Hiện nay, Trường Mầm non Gia Khánh có tổng số 365 trẻ, trường tổ chức bếp ăn bán trú cho 100% học sinh. Với đặc thù trẻ ăn, ngủ và sinh hoạt cả ngày tại trường, Nhà trường đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm kiểm soát chặt chẽ chất lượng bữa ăn, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Một trong những khâu được nhà trường chú trọng là lựa chọn và kiểm soát nguồn thực phẩm đầu vào. Theo đó, Trường Mầm non Gia Khánh ký hợp đồng nấu ăn với Công ty CPSX&TM Sông Đuống, đảm bảo có chứng nhận VSATTP theo đúng quy định. Quá trình giao, nhận thực phẩm được thực hiện công khai, có sự giám sát của Ban Giám hiệu, nhân viên dinh dưỡng và đại diện giáo viên nhằm ngăn chặn nguy cơ mất an toàn thực phẩm ngay từ khâu đầu tiên.

Bếp ăn bán trú của nhà trường được xây dựng trên diện tích 160 m2 theo quy trình một chiều, đảm bảo tách biệt giữa các khu vực: tiếp nhận - sơ chế - chế biến - chia thức ăn. Các trang thiết bị, dụng cụ nấu ăn được bố trí khoa học, thuận tiện cho quá trình chế biến và dễ dàng vệ sinh. Khu vực bếp ăn luôn được giữ sạch sẽ, khô ráo, thông thoáng; rác thải được thu gom, xử lý hằng ngày theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, việc lưu mẫu thức ăn (24 giờ theo quy định) theo quy định của ngành Y tế được nhà trường thực hiện nghiêm túc. Mỗi bữa ăn đều được lưu mẫu đầy đủ, góp phần nâng cao tính chủ động trong công tác phòng ngừa, xử lý các tình huống liên quan đến an toàn thực phẩm.

Nhân viên bếp ăn Trường Mầm non Gia Khánh chế biến, chia thức ăn cho trẻ.

Xác định yếu tố con người đóng vai trò quyết định, Trường Mầm non Gia Khánh luôn chú trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ nhân viên nuôi dưỡng. Các cô nuôi dưỡng thường xuyên được tham gia các lớp tập huấn về kiến thức VSATTP, quy trình chế biến thực phẩm an toàn, cách phòng tránh ngộ độc thực phẩm và các bệnh lây truyền qua đường ăn uống. Nhân viên bếp ăn thực hiện nghiêm túc việc khám sức khỏe định kỳ, đảm bảo đủ điều kiện làm việc trong môi trường chế biến thực phẩm. Trong quá trình làm việc, các cô luôn mặc trang phục bảo hộ lao động như mũ, khẩu trang, găng tay; thực hiện rửa tay bằng xà phòng trước và sau khi chế biến thức ăn.

Cô giáo Đào Thanh Nga - Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Gia Khánh cho biết: Chúng tôi xác định đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong bếp ăn bán trú là nhiệm vụ hàng đầu, bởi sức khỏe của trẻ luôn được đặt lên trên hết. Nhà trường kiểm soát chặt chẽ từ nguồn thực phẩm đầu vào, quy trình chế biến đến khâu chia suất ăn. Bên cạnh đó, chúng tôi thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ. Việc duy trì bếp ăn bán trú an toàn không chỉ giúp phụ huynh yên tâm khi gửi con mà còn tạo điều kiện để nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Cô trò Trường Mầm non Gia Khánh, xã Bình Xuyên trong giờ học thể chất.

Cùng với đảm bảo an toàn thực phẩm, nhà trường chú trọng xây dựng thực đơn bán trú khoa học, cân đối dinh dưỡng theo từng độ tuổi. Thực đơn được thay đổi theo tuần, theo mùa, đảm bảo đầy đủ các nhóm chất cần thiết cho sự phát triển của trẻ. Các món ăn được chế biến phù hợp với khẩu vị của trẻ mầm non, nhưng vẫn đảm bảo giá trị dinh dưỡng. Nhờ đó, trẻ ăn ngon miệng, tỷ lệ suy dinh dưỡng được kiểm soát, sức khỏe và thể trạng của trẻ ngày càng được cải thiện.

Nhà trường thường xuyên công khai thực đơn bán trú, quy trình tổ chức bữa ăn thông qua bảng tin, nhóm trao đổi và các buổi họp phụ huynh. Qua đó tạo sự minh bạch, đồng thuận và nhận được sự ủng hộ tích cực từ phụ huynh học sinh. Nhiều phụ huynh bày tỏ sự yên tâm, tin tưởng khi gửi con học bán trú tại trường, đồng thời tích cực phối hợp cùng nhà trường trong việc giáo dục trẻ thói quen ăn uống lành mạnh, giữ gìn vệ sinh cá nhân.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, nhiều năm liền Trường Mầm non Gia Khánh không để xảy ra vụ việc mất an toàn thực phẩm. Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ ngày càng đi vào nền nếp, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện.

Dương Chung