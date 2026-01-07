Các cơ sở giáo dục chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại

Sở GD&ĐT đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo các trường học trên địa bàn theo dõi sát diễn biến thời tiết. Các đơn vị thường xuyên cập nhật nhiệt độ ngoài trời qua bản tin dự báo thời tiết của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1) hoặc Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ vào lúc 6 giờ hằng ngày để chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học.

Căn cứ vào diễn biến thời tiết, các trường chủ động cho học sinh nghỉ học hoặc linh hoạt chuyển đổi hình thức dạy học trực tuyến, trực tiếp theo quy định. Cụ thể, học sinh mầm non và tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ dưới 10°C; học sinh trung học cơ sở nghỉ học khi nhiệt độ dưới 7°C.

Trong những ngày rét đậm, rét hại, các trường có thể điều chỉnh thời gian học, tránh để học sinh đến trường quá sớm. Trường hợp học sinh đến muộn do thời tiết, nhà trường cần linh hoạt giải quyết, không để học sinh đứng ngoài cổng trường. Hạn chế tổ chức các hoạt động ngoài trời; không bắt buộc học sinh mặc đồng phục nếu đồng phục không đảm bảo đủ ấm. Các đơn vị chủ động tổ chức dạy học trực tuyến, học bù hoặc hướng dẫn học sinh tự học tại nhà trong thời gian nghỉ rét, bảo đảm kế hoạch năm học.

Cùng với đó, các trường rà soát, kiểm tra và kịp thời sửa chữa hệ thống cơ sở vật chất; đảm bảo phòng học kín gió, đủ ánh sáng, hệ thống cửa sổ, cửa ra vào an toàn. Đối với các trường nội trú, bán trú, cần đặc biệt quan tâm đến chế độ dinh dưỡng cho học sinh; khẩu phần ăn phải đủ chất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thức ăn và nước uống luôn đủ độ nóng. Các khu ký túc xá được kiểm tra kỹ hệ thống cửa, bổ sung rèm, tấm chắn gió; cung cấp đầy đủ chăn, đệm, chiếu và khuyến khích học sinh mang thêm trang phục giữ ấm cá nhân.

Nhà trường tuyệt đối không để học sinh tắm nước lạnh; đảm bảo hệ thống bình nước nóng hoạt động tốt hoặc tổ chức đun nước nóng phục vụ sinh hoạt cho học sinh theo khung giờ phù hợp. Với học sinh nội trú vùng sâu, vùng xa không thể về nhà trong những ngày nghỉ rét, các trường tổ chức quản lý chặt chẽ, đảm bảo ăn ở, sinh hoạt an toàn; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, đọc sách tại phòng sinh hoạt chung.

Đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phải đảm bảo đủ nước ấm phục vụ vệ sinh và chăm sóc trẻ. Các trường phối hợp chặt chẽ với phụ huynh nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm, giữ gìn sức khỏe; không sử dụng bếp than, bếp củi hoặc thiết bị điện tự chế để sưởi ấm trong phòng kín nhằm phòng tránh nguy cơ ngộ độc khí CO, CO2 và cháy nổ.

Nhà trường kịp thời thông báo tới phụ huynh về phương án nghỉ học hoặc điều chỉnh thời gian học thông qua các kênh liên lạc như sổ liên lạc điện tử, nhóm Zalo lớp học, website nhà trường.