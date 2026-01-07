Xã Phùng Nguyên chú trọng giáo dục kỹ năng sống trong trường học

Trong giáo dục hiện đại năm 2026, kỹ năng sống đã trở thành môn học cốt lõi, giúp học sinh thích nghi với cuộc sống. Nhận thức rõ điều này, các trường tại xã Phùng Nguyên đẩy mạnh giáo dục kỹ năng sống, đổi mới phương pháp giảng dạy và đưa nội dung này vào trọng tâm kế hoạch năm học 2025–2026, góp phần giúp học sinh tự tin và thích ứng với môi trường sống đang thay đổi.

Xây dựng môi trường học đường an toàn

Xã Phùng Nguyên phát triển mạnh nhưng cũng đối mặt với nhiều thách thức xã hội, vì vậy địa phương đã tăng cường tuyên truyền xây dựng môi trường học đường an toàn và giáo dục kỹ năng sống, giúp học sinh biết tự bảo vệ, hình thành thói quen tốt và trách nhiệm với cộng đồng thông qua nhiều hoạt động thực tiễn.

Được bố trí khuôn viên có tổng diện tích sân chơi, bãi tập 4.500m2 cho gần 570 học sinh, Trường Tiểu học Phùng Nguyên 2 đã đáp ứng được nhu cầu chơi các môn thể thao yêu thích theo lứa tuổi của các em, thu hút các em những giờ ra chơi bổ ích.

Cô Nguyễn Thị Hồng – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã triển khai nhiều hoạt động giáo dục kỹ năng sống như kỹ năng tự bảo vệ, phòng chống tai nạn, diễn tập phòng cháy chữa cháy, thoát hiểm, phòng chống đuối nước; rèn kỹ năng giao tiếp, ứng xử qua sinh hoạt lớp và hoạt động ngoại khóa. Trường cũng phối hợp với Công an xã tuyên truyền an toàn giao thông, phòng chống ma túy và thuốc lá điện tử, đồng thời tổ chức tham quan di tích lịch sử để bồi dưỡng tình yêu quê hương và kỹ năng làm việc nhóm cho học sinh.

Học sinh Trường Tiểu học Phùng Nguyên 2 tham gia nhảy dây trong giờ ra chơi.

Năm học 2025 - 2026 là năm học tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (CT GDPT 2018) đối với tất cả 4 khối lớp. Song song với yêu cầu, nhiệm vụ đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, Trường THCS Sơn Vi luôn chú trọng đến cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu dạy và học theo hướng hiện đại. Toàn trường hiện có 17 lớp với 761 học sinh.

Với kết quả thành tích học tập luôn nằm trong tốp đầu các trường trong xã, Trường THCS Sơn Vi còn tổ chức các hoạt động ngoại khóa trải nghiệm, rèn kỹ năng sống triển khai với các nội dung: Tổ chức Tết trung thu thi bày mâm ngũ quả, múa lân, văn nghệ; hoạt động Xuân yêu thương với gói bánh chưng, chơi các trò chơi dân gian; lồng ghép dạy học di sản văn hóa tại đình làng Do Nghĩa, phối hợp hát Xoan tại sân đình; tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ. Qua đó, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh. Ngoài ra, nhà trường triển khai hoạt động giáo dục trải nghiệm: Cứu thương, cứu nạn (tai nạn, đuối nước) giúp các em có thêm kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước. Phổ biến Chuyên đề “Giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên”... Bên cạnh đó, trường chủ động triển khai các hoạt động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong năm học, bao gồm hỗ trợ tài chính, học bổng, chi phí học tập, sách vở, đồ dùng học tập...nhằm bảo đảm điều kiện học tập tối thiểu. Đồng thời tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giao lưu, phát triển năng lực cá nhân, nâng cao kỹ năng sống và sự tự tin cho học sinh.

Tạo nền tảng vững chắc cho tương lai

Thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế, cùng với sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám hiệu và sự đồng lòng của đội ngũ giáo viên, công tác giáo dục kỹ năng sống tại xã Phùng Nguyên đã đạt nhiều kết quả tích cực. Học sinh ngày càng tự tin, mạnh dạn bày tỏ quan điểm cá nhân, tích cực tham gia các phong trào của trường, lớp; ý thức chấp hành kỷ luật và pháp luật được nâng cao rõ rệt. Phụ huynh học sinh cũng yên tâm hơn khi con em mình không chỉ được trang bị kiến thức văn hóa mà còn được rèn luyện kỹ năng sống, cách ứng xử và làm người.

Theo cô giáo Hoàng Thị Thúy Hằng – Hiệu trưởng Trường THCS Sơn Vi, dù đã đạt được những kết quả khả quan, song giáo dục kỹ năng sống vẫn cần sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ hơn nữa giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Bên cạnh đó, việc đầu tư cơ sở vật chất và đào tạo đội ngũ giáo viên chuyên trách là yếu tố quan trọng, tạo động lực để các nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Học sinh Trường THCS Sơn Vi đã được trang bị kiến thức, kỹ năng khi tham gia giao thông, giúp các em chủ động xử lý các tình huống thực tế, bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Năm học này, nhà trường tập trung triển khai hiệu quả xây dựng văn hóa học đường gắn với đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Trong đó, chú trọng tích hợp các nội dung giáo dục về quyền con người; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục STEM/STEAM, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo; giáo dục qua di sản; tăng cường năng lực số, kỹ năng chuyển đổi số và các nội dung giáo dục tích hợp khác. Đồng thời, học sinh được hướng dẫn học tập kiến thức pháp luật về an toàn giao thông đường bộ trên nền tảng Bình dân học vụ số.

Với sự năng động của vùng đất cội nguồn và định hướng giáo dục toàn diện, tin rằng trong tương lai, học sinh Phùng Nguyên không chỉ vững vàng về kiến thức mà còn thành thạo kỹ năng sống, trở thành những công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Hương Giang