Hội thảo giáo dục “AI & Lớp học tương lai”

Ngày 7/1, Hệ thống Giáo dục Dạ Hợp (phường Hòa Bình) tổ chức Hội thảo “AI & Lớp học tương lai: Thực tiễn triển khai tại Hệ thống Giáo dục Dạ Hợp”. Tham dự hội thảo có lãnh đạo Vụ Giáo dục phổ thông - Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, các chuyên gia giáo dục, cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán các trường học trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh hội thảo

Hệ thống Giáo dục Dạ Hợp (DHE) là mô hình giáo dục liên cấp tiên phong tại khu vực Hòa Bình. Với thế mạnh Tiếng Anh, STEM và Kỹ năng sống, nhà trường tập trung vào xây dựng môi trường giáo dục an toàn thân thiện hướng đến sự phát triển cân bằng cho học sinh. Đây cũng là một trong những trường học tiên phong trên địa bàn tỉnh đưa AI vào hoạt động giảng dạy, học tập.

Học sinh trường Liên cấp Dạ Hợp sử dụng AI trong hoạt động học tập.

Tại hội thảo đã diễn ra các hoạt động như: Chia sẻ “Hành trình đưa A.I vào lớp học” tại Hệ thống Giáo dục Dạ Hợp; Báo cáo minh họa của giáo viên về việc ứng dụng A.I trong tổ chức hoạt động giáo dục; Trải nghiệm 3 tiết học thực tế tại các khối lớp. Đồng thời, các đại biểu cũng đã chia sẻ thực tiễn triển khai tại các cơ sở giáo dục phổ thông, tập trung vào những khó khăn, giải pháp và các đề xuất gửi tới cơ quan quản lý nhằm có định hướng và hỗ trợ kịp thời.

Thông qua các ý kiến chia sẻ và trao đổi chuyên môn, Hội thảo góp phần định hướng việc tiếp tục hoàn thiện, mở rộng và sử dụng AI một cách hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng nhà trường, hướng tới xây dựng môi trường dạy và học hiện đại, đáp ứng yêu cầu của lớp học tương lai.

Hội thảo cũng đã khẳng định hiệu quả việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, đổi mới phương pháp dạy học và từng bước xây dựng lớp học tương lai phù hợp với xu thế giáo dục hiện đại.

Phạm Hằng