Giáo dục
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Hội thảo giáo dục “AI & Lớp học tương lai”

Ngày 7/1, Hệ thống Giáo dục Dạ Hợp (phường Hòa Bình) tổ chức Hội thảo “AI & Lớp học tương lai: Thực tiễn triển khai tại Hệ thống Giáo dục Dạ Hợp”. Tham dự hội thảo có lãnh đạo Vụ Giáo dục phổ thông - Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, các chuyên gia giáo dục, cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán các trường học trên địa bàn tỉnh.

Hội thảo giáo dục “AI & Lớp học tương lai”

Toàn cảnh hội thảo

Hệ thống Giáo dục Dạ Hợp (DHE) là mô hình giáo dục liên cấp tiên phong tại khu vực Hòa Bình. Với thế mạnh Tiếng Anh, STEM và Kỹ năng sống, nhà trường tập trung vào xây dựng môi trường giáo dục an toàn thân thiện hướng đến sự phát triển cân bằng cho học sinh. Đây cũng là một trong những trường học tiên phong trên địa bàn tỉnh đưa AI vào hoạt động giảng dạy, học tập.

Hội thảo giáo dục “AI & Lớp học tương lai”

Học sinh trường Liên cấp Dạ Hợp sử dụng AI trong hoạt động học tập.

Tại hội thảo đã diễn ra các hoạt động như: Chia sẻ “Hành trình đưa A.I vào lớp học” tại Hệ thống Giáo dục Dạ Hợp; Báo cáo minh họa của giáo viên về việc ứng dụng A.I trong tổ chức hoạt động giáo dục; Trải nghiệm 3 tiết học thực tế tại các khối lớp. Đồng thời, các đại biểu cũng đã chia sẻ thực tiễn triển khai tại các cơ sở giáo dục phổ thông, tập trung vào những khó khăn, giải pháp và các đề xuất gửi tới cơ quan quản lý nhằm có định hướng và hỗ trợ kịp thời.

Thông qua các ý kiến chia sẻ và trao đổi chuyên môn, Hội thảo góp phần định hướng việc tiếp tục hoàn thiện, mở rộng và sử dụng AI một cách hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng nhà trường, hướng tới xây dựng môi trường dạy và học hiện đại, đáp ứng yêu cầu của lớp học tương lai.

Hội thảo cũng đã khẳng định hiệu quả việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, đổi mới phương pháp dạy học và từng bước xây dựng lớp học tương lai phù hợp với xu thế giáo dục hiện đại.

Phạm Hằng


Phạm Hằng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Hội thảo Tương lai Giáo dục phổ thông Bộ giáo dục và đào tạo Đổi mới phương pháp dạy học hệ thống Trường học Hòa bình Chuyên gia Lãnh đạo
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long