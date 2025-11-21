Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thăm và làm việc với phường Việt Trì

Chiều 21/11, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn thăm, làm việc với phường Việt Trì, nghe báo cáo tình hình hoạt động của chính quyền cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính và các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Trần Việt Cường – Giám đốc Sở Nội Vụ; Dương Hoàng Hương – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công thương, Tư pháp, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kết luận tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Việt Trì

Được thành lập trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 5 phường, xã cũ, phường Việt Trì có tổng diện tích tự nhiên hơn 25km2. Toàn phường có 44 khu dân cư, 359 tổ dân phố với hơn 16.700 hộ gia đình và hơn 73.000 nhân khẩu. Đảng bộ phường có 117 tổ chức đảng trực thuộc với hơn 7.300 đảng viên.

Giám đốc Sở Nội Vụ Trần Việt Cường phát biểu tại buổi làm việc

Triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Việt Trì đã khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, sớm đi vào hoạt động ổn định. Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, ban, đơn vị được quy định cụ thể, rõ ràng; cán bộ được phân công nhiệm vụ chi tiết, rõ người, rõ việc nên hạn chế tối đa việc chậm, muộn, bỏ quên nhiệm vụ.

Quang cảnh buổi làm việc

Phường Việt Trì đã tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng; đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, góp phần phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Bí thư phường Việt Trì Nguyễn Văn Đức báo cáo tại buổi làm việc

Từ ngày 1/7 đến nay, phường tiếp nhận 10.958 hồ sơ giải quyết TTHC; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 48%; đã giải quyết 7.593 hồ sơ và đang giải quyết 285 hồ sơ. Kết quả đánh giá bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp tháng 11/2025 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, phường Việt Trì đạt 93,31/100 điểm, xếp thứ 94/148 phường, xã trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở tài chính Vương Thị Bẩy phát biểu tại buổi làm việc

Năm 2025, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn phường ước đạt 324 tỷ đồng; chi ngân sách hơn 96 tỷ đồng, đảm bảo tiết kiệm, đúng mục đích. Các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, an sinh xã hội... tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Cùng với tạo điều kiện, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển theo hướng thương mại dịch vụ, phường Việt Trì tăng cường đảm bảo trật tự đô thị, chỉnh trang đô thị và bảo vệ môi trường, không để xảy ra vi phạm phát sinh. Chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường; thường xuyên kiểm tra, nắm bắt các dự án, công trình để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; yêu cầu các chủ dự án đầu tư tư nhân phối hợp cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Việt Trì đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn. Cùng với đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng của phường đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thi công để rà soát, đối chiếu hồ sơ khối lượng hoàn thành đảm bảo tính chính xác; phối hợp với phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thực hiện giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và đoàn công tác kiểm tra khu vực dự kiến quy hoạch khu trụ sở hành chính mới của tỉnh thuộc trục đường Hai Bà Trưng kéo dài.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và đoàn công tác kiểm tra thực tế dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và sân gofl Việt Trì thuộc phường Vân Phú và xã Hy Cương.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của phường Việt Trì trong ổn định tổ chức bộ máy, giải quyết TTHC và phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí nhấn mạnh: Là phường trung tâm của tỉnh, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân phường Việt Trì phải xác định rõ vị thế, trách nhiệm của mình. Tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng, phát huy tinh thần đoàn kết trong toàn Đảng bộ. Bám sát Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh, Đại hội Đảng bộ phường, cụ thể hoá thành các đề án, chương trình, dự án cụ thể.

Nhiệm vụ trước mắt là chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Cùng với công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, cần mạnh dạn đề xuất điều chỉnh quy hoạch phù hợp với yêu cầu mới theo hướng: xanh, sạch, đẹp, văn minh, đáng sống. Tập trung cải tạo, nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng đô thị và hạ tầng xã hội. Bảo tồn hệ thống cây xanh hiện có và trồng thêm nhiều cây xanh theo quy hoạch. Quan tâm xử lý hệ thống thoát nước và xử lý nước thải, hạ ngầm hệ thống điện, nhất là tại các khu đô thị mới. Cùng với đó phải ưu tiên làm tốt công tác cán bộ, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính; xây dựng chính quyền gần dân, sát dân. Lựa chọn thứ tự ưu tiên để triển khai các dự án trên địa bàn; hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp; đảm bảo an ninh trật tự.

Đói với những kiến nghị, để xuất của phường, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho triển khai dự án chỉnh trang khu vực Quảng trường Hùng Vương, hồ Đồng Cận; di dời bến xe khách Việt Trì ra vị trí mới; đồng thời xây dựng vị trí khu đất bến xe cũ thành công viên, cây xanh kết hợp bãi đỗ xe công cộng, hình thành không gian xanh mở, góp phần cải thiện cảnh quan đô thị và tạo điểm nhấn sinh hoạt cộng đồng cho khu vực trung tâm; cải tạo, sửa chữa nâng cấp nhà làm việc Đảng uỷ - HĐND - UBND phường Việt Trì.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nghe báo cáo tiến độ dự án Khu đô thị khu đô thị Tây Nam Việt Trì – PALM MANOR

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực tế công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật và tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn phường Việt Trì, bao gồm: Khu vực dự kiến quy hoạch khu trụ sở hành chính; dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và sân gofl Việt Trì; khu đô thị Tây Nam Việt Trì – PALM MANOR.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Phường Việt Trì, phường Vân Phú và xã Hy Cương cần chủ động phối hợp với các sở, ngành và chủ đầu tư làm tốt công tác giải phóng mặt bằng; phê duyệt quy hoạch, thiết kế cảnh quan các dự án đảm bảo hào hòa, phù hợp với không gian phát triển chung; huy động các nguồn lực để triển khai các dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh giao phường Việt Trì và các sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh khẩn trương rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Công ty CP đầu tư bất động sản Toàn Cầu (GP Invert) để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Khu đô thị PALM MANOR; xem xét, trả lời đơn thư và đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người dân vùng dự án, tránh khiếu kiện, mất an ninh trật tự. Bên cạnh đó, chủ đầu tư GP Invert cần hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan, trình cấp thẩm quyền phê duyệt để triển khai giai đoạn 2 của dự án, tạo điểm nhấn không gian đô thị.

Đinh Vũ