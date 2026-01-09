Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

Ngày 9/1, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tổ chức tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 theo hình thức trực tuyến. Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chủ trì hội nghị.

Dự tại điểm cầu Phú Thọ có đồng chí Phùng Thị Kim Nga - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga phát biểu tham luận tại hội nghị.

Năm 2025, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố đã quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương và toàn dân trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Trong năm, cả nước đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 123.513 vụ việc vi phạm (giảm 10% so với năm 2024). Tổng số tiền thu nộp cho ngân sách Nhà nước gần 15.400 tỷ đồng. Các lực lượng chức năng đã khởi tố hình sự gần 3.200 vụ, với 5.477 đối tượng.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga khẳng định: Ngay sau khi hợp nhất 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Hòa Bình, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh được kiện toàn, đồng thời chủ động, tích cực, trách nhiệm trong phối hợp phát hiện, kiểm tra, xử lý đối với hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Năm 2025, toàn tỉnh phát hiện và xử lý 2.675 vụ (tăng 973 vụ so với cùng kỳ năm 2024).

Đồng chí đề xuất với Chính phủ, các bộ, ngành trung ương tiếp tục hoàn thiện các quy định về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Huy động sự vào cuộc của người dân, các tổ chức Hiệp hội nghề nghiệp nhằm tăng cường công tác giám sát, phát hiện và cung cấp thông tin về các hành vi vi phạm. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và ứng dụng khoa học, công nghệ cho lực lượng chức năng.

Để triển khai hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn yêu cầu Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, đơn vị, địa phương cần chủ động nắm chắc, dự báo sát, đúng tình hình; xác định tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm. Nhận diện phương thức, thủ đoạn hoạt động mới để đề ra các giải pháp phù hợp trong đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực, địa bàn phụ trách, quản lý.

Tăng cường kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật, bao che, tiếp tay hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả công tác của đơn vị, địa phương mình quản lý.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, góp phần bảo vệ lợi ích chính đáng của Nhân dân và những doanh nghiệp kinh doanh hợp pháp.

Gia Thái - Trung Kiên