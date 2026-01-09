Xã Bình Nguyên phấn đấu tốc độ tăng trưởng đạt trên 10% năm 2026

Ngày 9/1, Đảng uỷ xã Bình Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Lãnh đạo Đảng uỷ xã Bình Nguyên trao Giấy khen tặng các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.

Năm 2025, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, xã Bình Nguyên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường.

Đảng bộ xã đã kết nạp kết nạp được 86 đảng viên; tỷ lệ tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ xã được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 100% (mục tiêu đại hội là 90%); tỷ lệ đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 97,6% (mục tiêu đại hội là 90%).

Lĩnh vực kinh tế - xã hội tiếp tục có bước phát triển. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thực hiện đến 30/11/2025 đạt hơn 541 tỷ đồng, đạt 765% so với dự toán; tỷ lệ hộ nghèo là 0,24% (giảm 0,09% so với đầu năm; vượt chỉ tiêu so với kế hoạch của tỉnh giao 0,04%); tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 97%; tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu dân cư tập trung, đạt khoảng 95%; tỷ lệ dân cư được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đạt 100%.

Hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác tuyển quân. Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm được đẩy mạnh, không phát sinh các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự...

Năm 2026, Đảng bộ xã Bình Nguyên phấn đấu kết nạp từ 75 đảng viên trở lên; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trực thuộc được xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đạt trên 90%; tỷ lệ đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt trên 90%; tốc độ tăng trưởng đạt trên 10%; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt hơn 382 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,21%...

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2025 và 5 năm 2021-2025 đã được Ban Thường vụ Đảng uỷ, UBND xã Bình Nguyên khen thưởng.

Nhân dịp này xã Bình Nguyên đã công bố quyết định bổ nhiệm đối với 5 cán bộ thuộc các phòng, ban thuộc Đảng uỷ, UBND xã.

Thuý Hường