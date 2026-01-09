Tiếp tục thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Chiều 9/1, Bộ Tài chính tổ chức hội nghi trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy đầu tư công năm 2025 và 2026. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Quách Tất Liêm - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến hết ngày 31/12/2025, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công từ ngân sách nhà nước đạt trên 755 nghìn tỷ đồng, tương đương 83,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn 3,4 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2024, tăng hơn 206 nghìn tỷ đồng về giá trị tuyệt đối.

Trong đó, vốn ngân sách địa phương tiếp tục là điểm sáng với tỷ lệ giải ngân đạt 99,9%, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Nhiều địa phương có kết quả giải ngân vượt mức bình quân chung của cả nước như: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Gia Lai, Đồng Tháp... Ở khối bộ, ngành trung ương, một số đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao gồm Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương, Kiểm toán Nhà nước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Cùng với kết quả giải ngân tích cực, công tác bố trí và cơ cấu lại vốn đầu tư công tiếp tục có chuyển biến căn bản theo hướng tập trung, trọng tâm, trọng điểm. Giai đoạn 2021-2025, số lượng dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương đã giảm khoảng 60% so với giai đoạn trước, nguồn lực được ưu tiên cho các dự án quan trọng quốc gia, các công trình hạ tầng chiến lược.

Đến hết năm 2025, cả nước đã hoàn thành 3.345km đường bộ cao tốc, vượt 803km so với mục tiêu đề ra, hơn 1.700km đường ven biển, cơ bản hoàn thành Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, tạo không gian phát triển mới cho các vùng kinh tế trọng điểm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2025 và đẩy nhanh tiến độ năm 2026, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt phương châm “6 rõ”, đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, nguồn cung vật liệu xây dựng; kịp thời điều chuyển vốn từ các dự án chậm sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn.

Đến hết ngày 7/1/2026, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ, giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2026 chi tiết cho danh mục nhiệm vụ, dự án là trên 851 nghìn tỷ đồng, đạt 85,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Số vốn còn lại chưa phân bổ chi tiết là hơn 143 nghìn tỷ đồng của 12 bộ, cơ quan trung ương và 22 địa phương.

Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương phân bổ số vốn nêu trên cho các nhiệm vụ, dự án theo đúng quy định.

Đồng thời, yêu cầu nâng cao ý thức chấp hành, tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; thực hiện nghiêm phương châm “nói thật, làm thật, hiệu quả thật, tránh bệnh hình thức”.

Các dự án cần được triển khai với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, làm việc xuyên ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết, với quan điểm “chỉ bàn làm, không bàn lùi”.

Qua đó, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công theo đúng chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

