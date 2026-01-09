Đảm bảo hoàn thành dự án đúng tiến độ

Ngày 9/1, Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2025, Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ đã làm tốt vai trò trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, tiến độ, chất lượng nhiều công trình trọng điểm được đảm bảo; công tác giải ngân, quản lý vốn có chuyển biến tích cực. Ban đã tiếp nhận và triển khai 204 dự án, tổng nguồn vốn phân bổ là 3.504 tỷ đồng; đến hết ngày 31/12/2025, vốn giải ngân đạt 2.326 tỷ đồng.

Công tác thi công ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng, trong đó đã bàn giao, đưa vào sử dụng 8 công trình và khởi công 6 dự án trọng điểm của tỉnh. Thông qua việc đẩy mạnh đấu thầu qua mạng, Ban đã thực hiện quản lý vốn chặt chẽ, tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước 62 tỷ đồng, đảm bảo các dự án được triển khai đúng trình tự, chất lượng và phát huy tối đa hiệu quả đầu tư.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ trong năm 2025. Nhấn mạnh năm 2026 có ý nghĩa quan trọng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tập trung chỉ đạo quyết liệt tiến độ các dự án chuyển tiếp, nhất là các dự án trọng điểm, dự án có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn; nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư đối với các dự án mới. Chủ động phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, đảm bảo hoàn thành dự án đúng tiến độ được phê duyệt.

Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý vốn đầu tư, kiểm soát thanh toán, tạm ứng vốn đầu tư theo quy định; đẩy nhanh quyết toán dự án hoàn thành; kiên quyết thu hồi các khoản tạm ứng quá hạn; đảm bảo giải ngân đúng tiến độ, quy định.

Gia Thái - Trung Kiên