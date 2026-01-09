Tập trung tháo gỡ khó khăn để khởi công 3 dự án khu công nghiệp mới trong năm 2026

Ngày 9/1, Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; 29 doanh nghiệp đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp và 10 doanh nghiệp tiêu biểu.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao lẵng hoa chúc mừng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

Năm 2025, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh kịp thời triển khai, cụ thể hóa các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra, tạo tiền đề quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Nổi bật là đã chủ động tham mưu, tổng hợp giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh các tài liệu về tổng thể quy hoạch các khu công nghiệp, dư địa thu hút đầu tư. Tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư, các diễn đàn, hội nghị, hội thảo, tọa đàm xúc tiến đầu tư ở trong nước và nước ngoài.

Tham gia các buổi làm việc của UBND tỉnh với nhiều đoàn công tác từ các quốc gia, vùng lãnh thổ, tập đoàn lớn trên thế giới như: Tập đoàn SK, Tập đoàn Imaket, LG (Hàn Quốc), Tập đoàn Amata (Thái Lan), Tập đoàn Songshan Lake (Quảng Đông - Trung Quốc); Tập đoàn YCH (Singapore), Tập đoàn Sumitomo Corporation (Nhật Bản)...

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại hội nghị.

Trong năm, Ban đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Đoan Hùng; trình phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 cho 8 khu công nghiệp; trình phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch phân khu 2 khu công nghiệp. Đồng thời, tăng cường các hoạt động hỗ trợ, giúp các nhà đầu tư yên tâm sản xuất, kinh doanh hiệu quả tại tỉnh.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 29 khu công nghiệp được thành lập, trong đó, có 17 khu công nghiệp đang hoạt động, tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp tính theo diện tích đất được giao là 70,2%. Năm 2025, các khu công nghiệp thu hút được 1.063,9 triệu USD vốn FDI từ 38 dự án cấp mới và 77 dự án tăng vốn, tăng 40% so với năm 2024, tăng 18% so với kế hoạch đề ra; thu hút 15.059,5 tỷ đồng vốn DDI của 37 dự án cấp mới và 24 lượt dự án tăng vốn, tăng gấp 2,6 lần năm 2024, vượt 28% so với kế hoạch năm.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Hà Đình Nhã - nguyên Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc cũ.

Nhờ môi trường đầu tư được cải thiện, tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ổn định và tăng so với năm 2024. Một số dự án lớn đã mở rộng quy mô sản xuất như: Compal, Arcadyan, BH Flex, Cammsys, Innovation Việt Nam...

Năm 2026, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh phấn đấu thu hút từ 30-40 dự án FDI, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm khoảng 1.490 triệu USD; từ 35-40 dự án DDI, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm khoảng 17.000 tỷ đồng. Đồng thời, hoàn thành việc lập, thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch phân khu các khu công nghiệp trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Có thêm 3 khu công nghiệp và có từ 50-53 dự án đi vào hoạt động, sản xuất kinh doanh, với vốn thực hiện của các dự án FDI đạt 1.431 triệu USD, các dự án DDI đạt 6.810 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định: Tỉnh Phú Thọ luôn quan tâm đến công tác cải thiện môi trường đầu tư, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp. Từ kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đối với công tác xúc tiến đầu tư, phát triển các khu công nghiệp, thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, chuyển đổi số, cải cách hành chính.

Đồng chí đề nghị Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, quán triệt nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, với quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp thực hiện nhiệm vụ, chuyển đổi từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển; làm tốt công tác quy hoạch để phát triển các khu công nghiệp hiện đại, đồng bộ, thông minh.

Tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, hình thành các nhà máy cộng sinh công nghiệp. Siết chặt kỷ cương hành chính và kỷ luật công vụ, phân công nhiệm vụ theo tinh thần 6 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2025.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tăng cường công tác quản lý Nhà nước, bảo đảm công khai, minh bạch thủ tục hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức ngang tầm nhiệm vụ. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ quy hoạch phân khu 8 khu công nghiệp theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh. Tập trung xây dựng và triển khai Đề án phát triển các khu công nghiệp, khu công nghiệp công nghệ cao đến năm 2030, trước mắt là nghiên cứu, đề xuất thành lập Khu công nghiệp Yên Lạc thành khu công nghiệp công nghệ cao và khởi công 3 khu công nghiệp mới trong năm 2026.

Cùng với đó, phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh, các cơ quan liên quan làm tốt công tác xúc tiến đầu tư, kết nối cung - cầu lao động, lựa chọn nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp có năng lực tài chính, có kinh nghiệm trong quản lý và xúc tiến đầu tư. Chủ động làm tốt hơn nữa công tác hậu kiểm các dự án, công tác quản lý Nhà nước về lao động.

Thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao, cải thiện các chỉ số thành phần có thứ hạng thấp của các chỉ số PCI, PAR INDEX, PAPI, SIPAS. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong quản trị điều hành, xúc tiến đầu tư, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 2 doanh nghiệp.

Tại hội nghị, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 2 dự án, gồm: Dự án Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử BH FLex Vina của Công ty BH Company Limited (Hàn Quốc) và Dự án Nhà máy sản xuất, chế tạo các bảng mạch in điện tử (PCB) do Meiko Elec, Hồng Kông làm chủ đầu tư.

Thuý Hường