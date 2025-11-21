Ngày 21/11, Quốc hội thảo luận nhiều dự án luật quan trọng

Theo chương trình Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, ngày 21/11 Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Trí tuệ nhân tạo. Sau đó, Quốc hội thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; Dự án Luật Công nghệ cao (sửa đổi).

Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; Luật Phá sản (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Tổ về dự án Luật Trí tuệ nhân tạo.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại phiên họp ngày 20/11. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Trước đó, trong phiên họp ngày 20/11, ngày làm việc thứ 25 của Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội dành cả ngày làm việc tại Hội trường, thảo luận về các nội dung: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Dự án Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); Dự án Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi); Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Tại phiên thảo luận có 56 đại biểu phát biểu, trong đó có 2 đại biểu tranh luận; các ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với nhiều nội dung trong Tờ trình của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội về các dự thảo Luật, Nghị quyết.

Bên cạnh đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận về nhiều nội dung, cụ thể như sau: Về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, các ý kiến tập trung thảo luận về cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân; mục tiêu đào tạo, chương trình, văn bằng và chứng chỉ; hướng nghiệp, phân luồng; cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục khác có hoạt động giáo dục đại học; quản lý văn bằng, chứng chỉ; hoạt động khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo; sách giáo khoa và tài liệu giáo dục địa phương; thẩm quyền thành lập, cho phép hoạt động giáo dục; thẩm quyền thành lập trường mầm non công lập; yêu cầu bảo đảm chương trình giáo dục mầm non; chính sách đối với giáo dục mầm non ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; cấp học và độ tuổi giáo dục phổ thông; cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; chính sách đào tạo nguồn nhân lực y tế; học phí, dịch vụ giáo dục; chế độ đối với nhà giáo được điều động làm cán bộ quản lý giáo dục; hợp tác quốc tế về giáo dục; công nhận văn bằng nước ngoài; Quỹ học bổng quốc gia.

Về Dự án Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), các ý kiến tập trung thảo luận về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; chính sách Nhà nước phát triển giáo dục đại học; mục tiêu đào tạo, chương trình, văn bằng và chứng chỉ; quyền hạn và trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở khác có giáo dục đại học; tổ chức thực hiện chương trình đào tạo; tổ chức đào tạo và cấp văn bằng, chứng chỉ; vấn đề tự chủ đại học công lập; vấn đề phát triển đại học vùng; điều khoản chuyển tiếp. Có một số ý kiến đại biểu đề nghị tiếp tục nghiên cứu và quy định thêm về mô hình đại học vùng; bổ sung cơ chế bảo vệ quyền lợi của người học khi trường gặp rủi ro, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người học; xem xét lại tên gọi và các cơ sở trong trường đại học đa ngành và trường đại học quốc gia.

Về Dự án Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi), các ý kiến tập trung phát biểu về chính sách của Nhà nước về phát triển giáo dục nghề nghiệp; cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp; trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp; trách nhiệm của cơ quan quản lý trực tiếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp; chương trình đào tạo; chính sách đối với người học; vai trò, quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp trong giáo dục nghề nghiệp; giá trị pháp lý của bằng trung học nghề; trình độ chuẩn của giảng viên, giáo viên, người dạy nghề; công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp; điều khoản chuyển tiếp.

Có một số ý kiến đại biểu đề nghị bổ sung quy định về cơ sở giáo dục nghề nghiệp trọng điểm vùng và quốc gia; ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, đào tạo và tổ chức giáo dục nghề nghiệp; nghiên cứu, bổ sung quy định giao Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết về tiêu chuẩn, quyền hạn và quy trình bổ nhiệm hiệu trưởng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp.

Về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, các ý kiến tập trung thảo luận về sự cần thiết ban hành Nghị quyết; sự phù hợp và tính khả thi của các cơ chế, chính sách cụ thể trong dự thảo Nghị quyết (liên quan đến phát triển nguồn nhân lực ngành giáo dục; hợp tác phát triển chương trình giáo dục; chuyển đổi số và hợp tác quốc tế; hỗ trợ người học và đào tạo nhân lực trình độ cao; ưu đãi đầu tư cho giáo dục và đào tạo); trách nhiệm trong tổ chức thực hiện và nguồn lực bảo đảm thực hiện các chính sách đề xuất tại dự thảo Nghị quyết. Có một số ý kiến đại biểu đề nghị cần quy định rõ hơn các cơ chế, nguồn lực, lộ trình cụ thể để thực hiện Nghị quyết; bổ sung nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục; bổ sung chính sách đặc thù, vượt trội để đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam; tiếp tục rà soát để tránh trùng lặp về nội dung của dự thảo Nghị quyết với quy định của các luật hiện hành và các dự án luật đang được Quốc hội xem xét, thảo luận tại Kỳ họp thứ 10, nhất là việc thể chế hóa đầy đủ các nội dung Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Nguồn baotintuc.vn