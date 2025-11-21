Phú Thọ 24h
Chủ tịch UBND tỉnh nghe Sở Xây dựng báo cáo quy hoạch đô thị và nông thôn

Sáng 21/11, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Xây dựng báo cáo thẩm định đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 phát triển du lịch, dịch vụ khu vực xung quanh hồ Vân Trục, xã Lập Thạch, xã Hợp Lý; phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 phát triển du lịch, dịch vụ khu vực xung quanh hồ Bò Lạc, xã Tam Sơn.

Quang cảnh hội nghị.

Theo đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 phát triển du lịch, dịch vụ khu vực xung quanh hồ Vân Trục, xã Lập Thạch, xã Hợp Lý và phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 phát triển du lịch, dịch vụ khu vực xung quanh hồ Bò Lạc, xã Tam Sơn, tổng diện tích quy hoạch gần 1.800ha. Trong đó, quy hoạch phân khu hồ Vân Trục là 939ha và hồ Bò Lạc hơn 858ha. Diện tích quy hoạch phần lớn là đất nông, lâm nghiệp, đất mặt nước, ngoài ra còn có đất dân cư, văn hóa, giáo dục, di tích... Hai đồ án quy hoạch mang tính chất là tổ hợp khu du lịch, dịch vụ và các chức năng nhà ở, công trình công cộng tại địa phương. Các sản phẩm dịch vụ chủ đạo là du lịch văn hóa tâm linh, trải nghiệm cộng đồng; dịch vụ vui chơi giải trí tổng hợp, thể thao; tổ chức hội nghị, hội thảo; thưởng thức ẩm thực sông nước của vùng kết hợp với tham quan các mô hình nông nghiệp, sản phẩm nông nghiệp đặc trưng và tìm hiểu văn hóa của người dân bản địa...

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh, khu vực hồ Vân Trục và hồ Bò Lạc hội tụ đầy đủ các yếu tố để trở thành điểm nhấn mới về du lịch của tỉnh. Với cảnh quan thiên nhiên đẹp, khí hậu trong lành, địa hình rộng mở và hệ thống giao thông thuận lợi, đây là địa điểm lý tưởng để phát triển các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, thể thao, vui chơi giải trí cũng như du lịch văn hóa, tâm linh. Việc xây dựng đồ án quy hoạch các phân khu phù hợp với quy hoạch chung, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của tỉnh.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo tại hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị tư vấn và các sở, ngành tiếp tục hoàn thiện đồ án theo hướng bảo đảm “quy hoạch đủ tầm” để thu hút các doanh nghiệp có năng lực, kinh nghiệm và nguồn lực đầu tư bài bản; đồng thời tham vấn thêm ý kiến của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế nhằm nâng cao tính khả thi, tính cạnh tranh của dự án. Mục tiêu là xây dựng nơi đây trở thành trung tâm du lịch trọng điểm, phát triển các phân khu thể thao, nghỉ dưỡng cao cấp, sản phẩm dịch vụ đặc trưng và giàu bản sắc.

Lãnh đạo Sở Công Thương nêu ý kiến tại hội nghị.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý việc xây dựng đồ án quy hoạch phải gắn với bảo tồn, giữ gìn cảnh quan tự nhiên, hạn chế tối đa việc phải di dời, tái định cư; chú trọng giải pháp bảo vệ môi trường, bảo đảm sinh thái bền vững. Bên cạnh các loại hình du lịch trải nghiệm, vui chơi giải trí, cần nghiên cứu bổ sung những dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao để tạo thêm giá trị khác biệt cho khu vực. Việc phát triển du lịch phải đi đôi với xây dựng các sản phẩm, dịch vụ cụ thể, có chiều sâu, tạo sức hấp dẫn lâu dài cho du khách và động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phối cảnh tổng thể của đồ án Quy hoạch.

Lệ Oanh


